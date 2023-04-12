Запланированные визиты Макрона в Амстердаме пытаются сорвать протестующие, — СМИ (фото)

По информации издания, митингующие не успели приблизиться к президенту и королю. Вчера активисты сорвали речь Макрона о будущем Европы в Гааге.

Related video

В среду, 12 апреля, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Амстердамский университет, правоохранителям пришлось задержать двоих демонстрантов, которые выбежали на улицу и начали кричать лозунги. Об этом сообщает издание NOS.

Известно, что демонстранты выбежали на улицу после прибытия Макрона и начали петь песню "On est là, même si Macron", которую часто поют митингующие во Франции, выступающие против решения повысить возраст выхода на пенсию.

Охранники повалили демонстрантов на землю, а затем их увели от здания университета.

Сообщается, что митингующие не успели приблизиться к Макрону и королю Виллему-Александру, которые спокойно продолжили общаться после инцидента.

По информации издания, Эммануэль Макрон находится сейчас в Нидерландах с двухдневным государственным визитом. Во вторник, 11 апреля, президент Франции принял участие в государственном банкете вместе с королем.

После посещения университета он планирует поездку в Государственный музей, в котором проходит выставка нидерландского художника Яна Вермеера.

Также известно, что вчерашнее выступление Макрона в Гааге с речью о будущем Европы было прервано из-за криков активистов, выступающих против пенсионной реформы во Франции.

Активисты выкрикивали лозунги с балкона и назвали президента Франции "Президентом насилия и лицемерия".

Макрону не дали выступить в Гааге Фото: ЕРА

Причины протестов во Франции

Акции протеста в Париже и в других городах Франции против пенсионной реформы во Франции собираются с 11 января, после того, как 10 января проект реформы был представлен премьер-министром Франции.

За этот период случалось много столкновений протестующих с полицией, после которых сотрудников правоохранительных органов критиковали за "жесткую тактику".

Новая пенсионная реформа во Франции предлагает постепенно повышать официальный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. По мнению правительства данная реформа позволит сократить дефицит бюджета. Представители профсоюзов в свою очередь увидели плохое предзнаменование для низкооплачиваемых работников, которых заставят дольше заниматься физическим трудом.

Напомним, 16 марта во время массовых акций протестов против повышения пенсионного возраста во Франции, полиция пыталась разогнать протестующих при помощи водометов и слезоточивого газа.

На прошлой неделе, 6 апреля, протестующие подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона La Rotonde на бульваре Монпарнас.