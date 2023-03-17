Горящие автомобили и стычки с полицией: в Париже проходят массовые протесты (видео)

По словам журналистов, французские правоохранители пытаются разогнать протестующих против пенсионной реформы при помощи водометов и слезоточивого газа.

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В четверг, 16 марта, в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которые сопровождались стычками с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что премьер-министр Франции Элизабет Борн санкционировала принятие пенсионной реформы, ссылаясь на статью 49:3 конституции, позволяющую правительству избежать голосования в Ассамблее, что вызвало недовольство у оппозиции.

Глава левой партии La France Insoumise Матильда Пано заявила, что президент Макрон погрузил Францию в "правительственный кризис" с отсутствием парламентской и народной легитимности.

По данным СМИ, несколько тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против пенсионной реформы. Ближе к вечеру некоторые участники митинга столкнулись с полицией.

Французы вышли на митинг против пенсионной реформы

По словам журналистов, французские правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы для того, чтобы очистить улицы от протестующих. Также известно о 120 задержанных.

Полиция пытается разогнать участников протестов

В издании CNN отметили, что глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала Элизабет Борн покинуть пост премьер-министра.

"После пощечины, которую премьер-министр только что дал французскому народу, навязав реформу, которую они не хотят, я думаю, что Элизабет Борн должна уйти", — цитируют журналисты Ле Пен.

По словам официального представителя правительства Оливье Верана, Франции нужна пенсионная реформа, чтобы избежать убытков в будущем.

"Цель состоит в том, чтобы сбалансировать счета без повышения налогов или сокращения пенсий. Рассматриваются различные варианты, но все они включают повышение пенсионного возраста", — объяснил Веран.

Напомним, что 19 января во Франции участники крупнейших профсоюзов страны организовали забастовки против пенсионной реформы. По данным МВД Франции к протестам присоединилось 1,12 миллиона человек, из них 80 000 в Париже.