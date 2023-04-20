Пакистан вперше закупив російську нафту зі знижкою, – Reuters

Ісламабад, як пише видання, очікує, що імпорт із Москви досягне 100 тисяч барелів на добу, якщо перша угода пройде гладко.

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Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою, країна купуватиме лише нафту, а не рафіноване паливо. Про це пише Reuters із посиланням на пакистанського міністра Мусадіка Маліка.

Очікується, що імпорт нафти з РФ до Пакистану досягне 100 тисяч барелів на добу, якщо перша угода пройде успішно.

Відповідаючи на запитання щодо впливу російського імпорту на місцеві ціни, Малик сказав, що це можна оцінити тоді, коли нафту буде очищено і підготовано до продажу.

Повідомляється, що пакистанська компанія Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) спочатку перероблятиме російську нафту в пробному циклі, а потім цим займуться Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші нафтопереробні заводи.

11 квітня стало відомо, що Казахстан і Азербайджан разом займатимуться транзитом нафти в обхід РФ.

Нагадаємо, що нафтове ембарго на морські поставки нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року.

А тим часом 12 квітня з'явилася інформація, що у квітні Пакистан відправить Україні 230 оборонних контейнерів з порту Карачі. Військову допомогу переправлятимуть судна MV Bokram та MV Kherson. Про такий сигнал до поглиблення партнерства країн із посиланням на власні джерела повідомили журналісти The Economic Times.