Убиты более 200 тысяч: Генштаб подсчитал потери России в Украине

Только за один день россияне на южном направлении потеряли более роты солдат. С начала полномасштабного вторжения захватчики лишились около 4 тысяч танков и более 7,3 тысяч бронемашин.

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Вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 200,5 тысяч человек личного состава убитыми. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 610 российских военных.

Кроме этого, по данным украинского Генштаба, оккупанты несут значительные потери военной техники. Захватчики безвозвратно потеряли следующие виды вооружений:

3771 танк (+9 за прошедшие сутки),

7365 боевых бронированных машин (+17),

3166 артиллерийских систем (+16),

562 РСЗО,

318 систем ПВО (+2),

308 самолетов,

294 вертолета,

2748 беспилотников оперативно-тактического уровня (+16),

982 крылатых ракеты (+9),

18 кораблей и катеров,

6067 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+19),

417 единиц специальной техники (+7).

Системы ПВО уничтожили целей 25: успехи ВСУ за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар — двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и двумя ракетами "Калибр" по гражданской инфраструктуре Николаева.

Российская армия нанесла 57 авиаударов и 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Силы ПВО Украины 25 уничтожили целей.

ВС РФ сосредоточили основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за 16 мая там произошло 55 боестолкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Россияне используют дошкольные учреждения в военных целях на временно оккупированных территориях. В здании детского сада поселка Юрьевка Запорожской области захватчики разместили личный состав, отметили военные.

"На территории детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов", — проинформировал штаб.

Напомним, что бригадный генерал Александр Тарнавский 15 мая приводил цифры потерь россиян на южном направлении. За день оккупанты потеряли более роты солдат.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 11 мая призывал руководство России устроить вторую волну мобилизации из-за колоссальных потерь в Украине.