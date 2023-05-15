РФ за сутки потеряла более роты солдат и 31 единицу техники на юге Украины (видео)

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, Силы обороны выполнили свыше 710 огневых заданий, что принесло свои плоды.

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Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне, в том числе на южном направлении Украины. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале 15 мая.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении за сутки выполнили 710 огневых заданий, что принесло положительный результат.

"Продолжаем уничтожать российского врага. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Тарнавский рассказал об еще одних потерях российских оккупантов. Украинским защитникам удалось уничтожить и повредить минимум 31 единицу вооружения и военной техники ВС РФ.

В частности, речь идет про:

2 танка;

2 БТР;

БМП;

БРЭМ;

КШМ;

два БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercum";

РЭБ "Поле-21";

РЭБ "Силок-01";

зенитный ракетный комплекс "Тор".

Все это произошло только за последние сутки, как пишет бригадный генерал Александр Тарнавский.

Стоит отметить, что по обновленным данным Генштаба, по состоянию на 15 мая за время полномасштабной войны было ликвидировано уже 199 460 оккупантов.

Напомним, 11 мая на фоне колоссальных потерь в России заявили о необходимости второй волны мобилизации. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убежден, что на фронте нужно еще больше людей, однако от идеи мобилизации можно будет отказаться, если наберется достаточное количество добровольцев.