РФ за добу втратила більше роти солдатів та 31 одиницю техніки на півдні України (відео)

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, Сили оборони виконали понад 710 вогневих завдань, що дало свої плоди.

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Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні, у тому числі на південному напрямку України. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі 15 травня.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку за добу виконали 710 вогневих завдань, що дало позитивний результат.

"Продовжуємо знищувати російського ворога. Йдеться про контрбатарейну боротьбу та роботу з планових цілей, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", — йдеться в повідомленні.

Окремо Олександр Тарнавський розповів про ще однi втрати російських окупантів. Українським захисникам вдалося знищити та пошкодити щонайменше 31 одиницю озброєння та військової техніки ЗС РФ.

Зокрема, йдеться про:

2 танки;

2 БТР;

БМП;

БРЕМ;

КШМ;

два БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercum";

РЕБ "Поле-21";

РЕБ "Силок-01";

зенітний ракетний комплекс "Тор".

Все це сталося лише за останню добу, як пише бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Варто зазначити, що за оновленими даними Генштабу, станом на 15 травня під час повномасштабної війни було ліквідовано вже 199 460 окупантів.

Нагадаємо, 11 травня на тлі колосальних втрат у Росії заявили про необхідність другої хвилі мобілізації. Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін переконаний, що на фронті потрібно ще більше людей, проте від ідеї мобілізації можна буде відмовитись, якщо набереться достатня кількість добровольців.