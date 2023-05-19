По батальйону на день: Рєзніков озвучив втрати росіян на Бахмутському напрямку

За словами міністра оборони, захисники Бахмута зменшують наступальний потенціал ворога, перешкоджаючи його наступу на інших ділянках лінії фронту.

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Окупаційні війська під Бахмутом втрачають батальйон на день. При цьому загальна кількість ворожих втрат на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у кулуарах Українсько-американського форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

"За нашими оцінками, вони (росіяни — ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом — ред.) втрачають і продовжують це робити", — сказав чиновник.

За його словами, захисники Бахмута скорочують наступальний потенціал окупантів, і таким чином не дають їм перейти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогоднішній день до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", – заявив Резніков.

Втрати росіян від початку війни

Згідно з ранковим зведенням Генштабу від 19 травня загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 220 420 осіб убитими та пораненими, з них 660 – лише за останню добу.

Крім того, за даними командування, окупанти зазнають значних втрат військової техніки.

Нагадаємо, 18 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як бійці 54 ОМБр працюють по техніці окупантів з повітря. На кадрах видно, як українські дрони впритул підлітають до техніки загарбників та знищують її з першого удару.

Цього ж дня у Службі безпеки України повідомили, що спецназівці СБУ за один день знищили 11 одиниць військової техніки російських окупантів. Також було опубліковано відео.