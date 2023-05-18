"Приклад якісної роботи": Сирський показав, як ЗСУ знищують російські танки (відео)

На відео українські дрони чітким попаданням розбивають ворожу техніку.

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Бійці 54 ОМБр показали, як працюють по техніці окупантів з повітря. Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 18 травня.

На кадрах видно, як українські дрони впритул підлітають до техніки загарбників та знищують її з першого удару.

"Приклад якісної роботи", — написав генерал.

17 травня стало відомо, що за добу на Авдіївському та Мар'їнському напрямку ЗСУ викреслили зі списку ворожої техніки 4 БМП, 3 танки, 2 БпЛА, серед них один "шахед", РЕБ "Силок-01", гармату МТ-12 "Рапіра", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 2 МТЛБ. Також у ворога стало на 5 складів із БК менше.

Нагадаємо, що 16 травня повідомлялося, що ЗС РФ активізувалися на Таврійському напрямку і протягом доби 2 десятки разів марно атакували позиції Сил оборони.

Також повідомлялося, що в Бахмуті російські окупанти просуваються в місті, а ЗСУ мають успіхи в передмісті. Звільнені останніми днями в передмісті майже 20 квадратних кілометрів Сили оборони не втратили.