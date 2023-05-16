Окупанти активізувалися в районі Авдіївки та Мар'їнки: 22 рази атакували позиції ЗСУ

Ворог протягом доби 485 разів обстрілював позиції ЗСУ, використовуючи для коригування безпілотники. У відповідь наші бійці виконали 672 вогневі завдання, внаслідок чого окупанти втратили роту солдатів та 18 одиниць техніки.

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Збройні сили РФ сконцентрували зусилля щодо ведення наступальних дій у районі населених пунктів Авдіївка та Мар'їнка. Минулої доби противник 22 рази безуспішно атакував позиції українських захисників, повідомив 16 травня Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Загалом на Таврійському напрямку ворог протягом доби 485 разів обстрілював позиції ЗСУ, використовуючи для коригування безпілотники.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА", — йдеться у повідомленні.

У відповідь українські війська виконали на цих напрямках 672 вогневі завдання — до них увійшли як завдання з контрбатарейної боротьби, так і нанесення ударів по раніше виявлених цілях. При цьому втрати супротивника становлять близько роти бійців, а втрати бойової техніки досягли 18 одиниць, повідомили у пресцентрі.

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