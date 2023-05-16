Оккупанты активизировались в районе Авдеевки и Марьинки: 22 раза атаковали позиции ВСУ

Враг в течение суток 485 раз обстреливал позиции ВСУ, используя для корректировки беспилотники. В ответ наши бойцы выполнили 672 огневые задачи, в результате чего оккупанты потеряли роту солдат и 18 единиц техники.

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Вооруженные силы РФ сконцентрировали усилия по ведению наступательных действий в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. За минувшие сутки противник 22 раза безуспешно атаковал позиции украинских защитников, сообщил 16 мая Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Всего на Таврийском направлении враг в течение суток 485 раз обстреливал позиции ВСУ, используя для корректировки беспилотники.

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА", — говорится в сообщении.

В ответ украинские войска выполнили на этих направлениях 672 огневые задачи — в их число вошли как задачи по контрбатарейной борьбе, так и нанесении ударов по ранее выявленным целям. При этом потери противника составляет около роты бойцов, а потери боевой техники достигли 18 единиц, сообщили в пресс-центре.

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