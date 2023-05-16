БМП и танки: в соцсети показали сожженную технику ВС РФ вблизи Угледара (фото)

Российские оккупанты потеряют вблизи Угледара БМП-3, гордость ВПК РФ.

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Российские БМП разных модификаций и танки уничтожены вблизи разрушенного города Угледар Донецкой области. Соответствующие фото были опубликованы в сети, передает Фокус.

На снимках можно увидеть, что новая разработка российско-военного промышленного комплекса БМП-3. Также в металлолом превратились танки, БМП-2 и другие транспортные средства.

Поражение России под Угледаром

Войска РФ потерпели близ Угледара сокрушительное поражение зимой 2023 года. По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские подразделения потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров. Они отметили, что потери россиян в районе населенного пункта свидетельствуют о неспособности российской армии учиться на своих ошибках. Это сражение украинская сторона охарактеризовала, как крупнейшее танковое сражение на сегодня. Среди российских подразделений, отметивших наибольшие потери, была 155-я морская пехотная бригада армии Российской Федерации.

Напомним, 16 мая стало известно, что пулеметчик из Черновцов под псевдонимом "Святой" получил несколько обломочных ранений в ногу прямо во время штурма ВСУ враждебных позиций в районе Угледара, но 6 часов продолжал бой. Мужчина отказался эвакуироваться, зная, что так группа потеряет нескольких людей, поэтому продолжил бой несмотря на боль и кровотечение. В тот день пехотинцы пулеметного взвода 72-й бригады ВСУ получили приказ взять под контроль стратегически важный участок фронта. Силы были неравные — количество оккупантов преобладало количество украинских защитников в несколько раз, но, несмотря на это, воины смогли приблизиться к позиции россиян и атаковать.

Также 1 мая ВСУ показали украинский огневой комплекс "Шабля" под Угледаром. По словам военных, сейчас учат бойцов управлению турелью на дистанционном управлении и одновременно оборудуют для нее позиции. "Шабля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться через сетевой кабель или Wi-Fi.