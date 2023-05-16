Пулеметчик ВСУ с несколькими ранениями 6 часов штурмовал позиции окупантов под Угледаром

Во время штурма вражеской позиции российский оккупант попал в 26-летнего пехотинца 72-й бригады ВСУ гранатой. Мужчина получил ранение бедра.

Related video

Пулеметчик из Черновцов с позывным "Святой" получил несколько осколочных ранений в ногу прямо во время штурма ВСУ вражеских позиций в районе Угледара. Мужчина отказался эвакуироваться, зная, что так группа потеряет нескольких людей, поэтому продолжил бой, несмотря на боль и кровотечение. Об этом сообщает ТСН.

В тот день пехотинцы пулеметного взвода 72-й бригады ВСУ получили приказ взять под контроль стратегически важный участок фронта.

"Это выходит высота, и если там противник бы выставил свои минометы, свою артиллерию, то они бы просто уничтожали на расстоянии нашу пехоту", — вспоминает "Святой".

По его словам, силы были неравные — количество оккупантов преобладало количество украинских пехотинцев в несколько раз, но, несмотря на это, украинские воины смогли приблизиться к позиции россиян и атаковать.

"Мы им предлагали сдаваться, чтобы не усиливать это сражение, но они хотели нам доказать, что они все-таки бойцы какие-то", — рассказывает пулеметчик.

Михаил вспоминает, что во время боя у него метнул гранату один из оккупантов, и он получил ранение бедра. Понимая, что если его сейчас эвакуируют, то подразделение потеряет несколько человек, поэтому Михаил решил остаться и продолжить бой.

"Он выполняет все и до конца, таких на самом деле мало людей, потому что он очень сильно мотивирован. Он еще мотивирует часть команды. Если бы каждый военнослужащий был таким, как Михаил, мы бы давно изменили ситуацию. Будем ходатайствовать, чтобы он уже становился командиром отделения, Потому что таких людей нужно только мотивировать и поддерживать. Парень пошел добровольцем на фронт, боевого опыта не имел, однако все "хватал на лету", — говорит командир подразделения Назар Кишак.

Жестокий бой длился более 6 часов и завершился победой украинских защитников. После боя оккупанты ударили по позициям по артиллерии, и Михаил получил еще несколько ранений в колено. Несмотря на свои ранения, он пытался спасти истекавшего кровью побратима.

"Берет" истекал кровью, я начал тампонировать ему рану, оно вообще ничего не давало, к тому же я чувствовал, что у меня тоже нормально крови натекло", — говорит он.

Спасти побратима Михаилу не удалось. После боя пулеметчика доставили в госпиталь и сейчас он проходит курс лечения в родных Черновцах.

Напомним, что ВСУ показали, как отбивают позиции в ВС РФ под Бахмутом. Украинские штурмовики приблизились вплотную к враждебным позициям и ведут ближний бой. Слышна стрельба, бойцы обвиняют оккупантов гранатами.

Ранее сообщалось, что пилот ВСУ приблизился к рекорду легендарного аса Ивана Кожедуба. В настоящее время совершил более 300 боевых вылетов, что составляет наибольшее количество среди пилотов Воздушных сил ВСУ.