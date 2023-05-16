Кулеметник ЗСУ з кількома пораненнями 6 годин штурмував позиції окупантів під Вугледаром

Під час штурму ворожої позиції російський окупант поцілив у 26-річного піхотинця 72-ї бригади ЗСУ гранатою. Чоловік отримав поранення стегна.

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Кулеметник із Чернівців з позивним "Святий" отримав кілька уламкових поранень у ногу просто під час штурму ЗСУ ворожих позицій у районі Вугледара. Чоловік відмовився евакуюватися, бо знав, що так група втратить кількох людей, тож продовжив бій попри біль і кровотечу. Про це повідомляє "ТСН".

Того дня піхотинці кулеметного взводу 72-ї бригади ЗСУ отримали наказ взяти під контроль стратегічно важливу ділянку фронту.

"Це, виходить, висота, і якщо там противник би виставив свої міномети, свою артилерію, то вони б просто знищували на відстані нашу піхоту", — згадує "Святий".

За його словами, сили були нерівні — кількість окупантів переважала кількість українських піхотинців у кілька разів, але попри це українські воїни змогли наблизитися до позиції росіян і атакувати.

"Ми їм пропонували здаватися, щоб не посилювати цей бій, але вони хотіли нам довести, що вони все-таки бійці якісь", — розповідає кулеметник.

Михайло згадує, що під час бою в нього метнув гранату один із окупантів, і він отримав поранення стегна. Розуміючи, що якщо його зараз евакуйовуватимуть, то підрозділ втратить кількох людей, тож Михайло вирішив залишитися та продовжити бій.

"Він виконує все й до кінця, таких насправді мало людей, бо він дуже сильно вмотивований. Він ще мотивує частину команди. Якби кожен військовослужбовець був таким, як Михайло, ми вже б давно змінили ситуацію. Клопотатимемо, щоб він уже ставав командиром відділення, тому що таких людей треба тільки мотивувати й підтримувати. Хлопець пішов добровольцем на фронт, бойового досвіду не мав, однак усе хапав на льоту", — говорить командир підрозділу Назар Кішак.

Жорсткий бій тривав понад 6 годин і завершився перемогою українських захисників. Після бою окупанти вдарили по позиціях із артилерії, і Михайло отримав ще кілька поранень у коліно. Попри свої поранення, він намагався врятувати побратима, який стікав кров'ю.

"Берет" стікав кров’ю, я почав тампонувати йому рану, воно взагалі нічого не давало, до того ж я відчував, що в мене теж нормально крові натекло", — каже він.

Врятувати побратима Михайлу не вдалося. Після бою кулеметника доправили до шпиталю, і зараз він проходить курс лікування в рідних Чернівцях.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як відбивають позиції в ЗС РФ під Бахмутом. Українські штурмовики наблизилися впритул до ворожих позицій і ведуть ближній бій. Чути стрілянину, бійці закидають окупантів гранатами.

Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ наблизився до рекорду легендарного аса Івана Кожедуба. На цей час здійснив понад 300 бойових вильотів, що становить найбільшу кількість серед пілотів Повітряних сил ЗСУ.