БМП і танки: у соцмережі показали спалену техніку ЗС РФ поблизу Вугледара (фото)

Російські окупанти втратити поблизу Вугледара БМП-3, гордість ВПК РФ.

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Російські БМП різних модифікацій і танки знищені поблизу зруйнованого міста Вугледар Донецької області. Відповідні фото опублікували в мережі, передає Фокус.

На знімках можна побачити, що нову розробку російського-військового промислового комплексу БМП-3. Також на металобрухт перетворилися танки, БМП-2 й інші транспортні засоби.

Поразка Росії поблизу Вугледара

Війська РФ зазнали поблизу Вугледара нищівної поразки взимку 2023 року. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські підрозділи втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів. Вони зазначили, що втрати росіян у районі населеного пункту свідчать про нездатність російської армії вчитися на своїх помилках. Цю битву українська сторона охарактеризувала як найбільшу танкову битву на сьогодні. Серед російських підрозділів, які зазначили найбільших втрат, була 155-а морська піхотна бригада армії Російської Федерації.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що кулеметник із Чернівців на псевдо "Святий" отримав кілька уламкових поранень у ногу просто під час штурму ЗСУ ворожих позицій у районі Вугледара, але 6 годин продовжував бій. Чоловік відмовився евакуюватися, бо знав, що так група втратить кількох людей, тож продовжив бій попри біль і кровотечу. Того дня піхотинці кулеметного взводу 72-ї бригади ЗСУ отримали наказ взяти під контроль стратегічно важливу ділянку фронту. Сили були нерівні — кількість окупантів переважала кількість українських захисників у кілька разів, але попри це воїни змогли наблизитися до позиції росіян і атакувати.

Також 1 травня ЗСУ показали український вогневий комплекс "Шабля" під Вугледаром. За словами військових, зараз навчають бійців управління туреллю на дистанційному управлінні й одночасно обладнують для неї позиції. "Шабля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися через мережевий кабель або через Wi-Fi.