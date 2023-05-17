ЗСУ знищили роту росіян та 21 одиницю техніки ЗС РФ під Мар'їнкою та Авдіївкою, — командувач

Впродовж доби Сили оборони відбили ворожі атаки та добряче "насипали" окупантам на Таврійському напрямку та знищили 4 БМП, 3 танки, 2 БпЛА, РЕБ та інше.

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На Донеччині в районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти продовжують наступальні дії. Сили оборони України стримують ворожі атаки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби тут виконали понад тисячу вогневих завдань, зокрема, завдали ударів по цілях, які виявили раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника", — повідомив командувач.

Зазначається, що ЗСУ викреслили зі списку ворожої техніки 4 БМП, 3 танки, 2 БпЛА, серед них один "шахед", РЕБ "Силок-01", гармату МТ-12 "Рапіра", гармату 2А36 "Гiацинт-Б", 2 МТЛБ. Також у ворога стало на 5 складів з БК менше.

Нагадаємо, що 16 травня повідомлялося, що ЗС РФ активізувалися на Таврійському напрямку і протягом доби 2 десятки разів безуспішно атакували позиції Сил оборони.

Також повідомлялося, що у Бахмуті російські окупанти просуваються у місті, а ЗСУ мають успіхи в передмісті. Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км Сили оборони не втратили.