ВСУ уничтожили роту россиян и 21 единицу техники ВС РФ под Марьинкой и Авдеевкой, — командующий

В течение суток Силы обороны отбили вражеские атаки и изрядно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении и уничтожили 4 БМП, 3 танка, 2 БпЛА, РЭБ и другое.

Related video

В Донецкой области в районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты продолжают наступательные действия. Силы обороны Украины сдерживают вражеские атаки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки здесь выполнили более тысячи огневых задач, в частности, нанесли удары по целям, которые обнаружили ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожена и повреждена 21 единица вооружения и военной техники противника", — сообщил командующий.

Отмечается, что ВСУ вычеркнули из списка вражеской техники 4 БМП, 3 танка, 2 БпЛА, среди них один "шахед", РЭБ "Силок-01", пушку МТ-12 "Рапира", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 2 МТЛБ. Также у врага стало на 5 складов с БК меньше.

Напомним, что 16 мая сообщалось, что ВС РФ активизировались на Таврическом направлении и в течение суток 2 десятка раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны.

Также сообщалось, что в Бахмуте российские оккупанты продвигаются в городе, а ВСУ имеют успехи в пригороде. Уволенные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км Силы обороны не потеряли.