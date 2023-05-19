"Каждый метр, как 10 километров": в Минобороны оценили контрнаступление ВСУ под Бахмутом (видео)

Силы обороны продвигаются на Бахмутском направлении, но оккупанты применяют резервы и пытаются вернуть утраченное. В самом городе продолжаются бои в юго-западной части.

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Украинские военные успешно продвигались на флангах близ Бахмута, но каждый метр освобожденной земли дается очень нелегко. Об этом сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, в эфире телемарафона.

Она рассказала, что в пригороде продолжаются ожесточенные бои. Враг и дальше не останавливается в попытке полностью захватить населенный пункт, но подразделения Вооруженных сил Украины и дальше постепенно идут вперед.

"Каждый метр, как 10 километров", – пояснила она.

По словам Маляр, на первый взгляд может показаться, что украинские войска продвинулись на незначительное расстояние, но в контексте контратаки ВСУ под Бахмутом это существенно. Продвижение нашим подразделениям дается нелегко, поскольку захватчики решили сосредоточить множество своих сил в этой локации.

"Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", – рассказала Маляр подробности о наступлении ВСУ под Бахмутом.

Оккупационные войска пытаются вернуть утраченные километры. Защитники Украины эти попытки прекращают. В самом Бахмуте продолжаются бои в юго-западной части.

Ситуация в Бахмуте от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете генерального штаба ВСУ говорится, что по состоянию на 6 часов 19 мая противник сосредоточил внимание не только на Бахмутском направлении. Также зафиксированы значительные усилия оккупантов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Тяжелые бои за город Бахмут продолжаются.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 мая указано, что ВСУ достигли тактически значимых успехов в районе Бахмута. По мнению американских аналитиков, ограниченный характер наступательных операций ППК "Вагнер" в этом городе, расположенном на территории Донецкой области, указывает на потерю инициативы россиян в соответствующей локации.