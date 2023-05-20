Пригожин заявил о взятии Бахмута "вагнеровцами": что сказали в ВСУ (видео)

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, в городе продолжаются тяжелые бои. Тем временем наемники уже празднуют победу и винят Шойгу и Герасимова за то, что мешали им воевать.

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Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его наемники взяли последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте Донецкой области.

"224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Последний участок — многоэтажка в районе "Самолет". "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали город, тут были только ЧВК "Вагнер", здесь не было ВДВ, как говорил Конашенков или еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", — заявил Пригожин.

По словам главы ЧВК "Вагнер", наемники боролись в Бахмуте не только с украинскими защитниками, но и с российской бюрократией, которая "вставляла нам палки в колеса".

"Особенно это касается около военных бюрократов. Их имена частично известны — это Шойгу [министр обороны РФ] и Герасимов [глава Генштаба ВС РФ], которые превратили войну в собственное развлечение… из-за их капризов погибло в 5 раз больше парней, чем должно было погибнуть", — возмущался Пригожин.

Главарь боевиков также заявил, что 25 мая начнется вывод подразделений ЧВК "Вагнер" и Бахмута для отдыха и переподготовки.

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, — Маляр

20 мая после того, как Пригожин заявил о взятии Бахмута, в Минобороны Украины и ВСУ опровергли эту информацию.

Так, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, что в городе продолжаются тяжелые бои и опровергла информацию о взятии района "Самолет" российскими наемниками. Однако как отметила замминистра, ситуация в городе критическая.

"Наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", — сообщила Маляр.

Вместе с тем спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что враг делает информационные "вбросы" из-за того, что в течении девяти с половиной месяцев не мог взять населенный пункт и понес огромные потери в живой силе.

"Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают врагу их захватить", — рассказал Череватый.

Напомним, по данным британской военной разведки от 20 мая, россияне стянули много дополнительных сил в Бахмут в надежде захватить город. По информации британских военных, за последние четыре дня Россия переместила несколько батальонов для усиления своих сил на Бахмутском направлении.

Также напомним, 19 мая американские аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что контратаки ВСУ на Бахмутском направлении устранили угрозу окружения украинских военных российскими оккупантами.