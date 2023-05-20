Пригожин заявив про взяття Бахмута "вагнерівцями": що сказали у ЗСУ (відео)

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у місті продовжуються важкі бої. Тим часом найманці вже святкують перемогу та звинувачують Шойгу та Герасимова за те, що заважали їм воювати.

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Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня заявив, що його найманці взяли останню позицію Сил оборони України в Бахмуті Донецької області.

"224 дні тривала операція зі взяття Бахмута. Остання ділянка — багатоповерхівка в районі "Літак". "Бахмутська м'ясорубка" почалася 8 жовтня 2022 року для того, щоб дати можливість пошарпаній російській армії отямитися. 224 дні хлопці штурмували місто, тут були тільки ПВК "Вагнер", тут не було ПДВ, як казав Конашенков чи ще когось, хто міг би нам допомагати. Ми допомагали самі собі", — заявив Пригожин.

За словами голови ПВК "Вагнер", найманці боролися у Бахмуті не лише з українськими захисниками, а й із російською бюрократією, яка "вставляла нам палиці в колеса".

"Особливо це стосується навколовійськових бюрократів. Їх імена частково відомі — це Шойгу [міністр оборони РФ] і Герасимов [глава Генштабу ЗС РФ], які перетворили війну на власну розвагу… через їхні примхи загинуло в 5 разів більше хлопців, ніж мали були загинути", — обурювався Пригожин.

Ватажок бойовиків також заявив, що 25 травня розпочнеться виведення підрозділів ПВК "Вагнер" та Бахмута для відпочинку та перепідготовки.

У Бахмуті тривають важкі бої.

20 травня після того, як Пригожин заявив про взяття Бахмута, у Міноборони України та ЗСУ спростували цю інформацію.

Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі, що у місті продовжуються важкі бої та спростувала інформацію про взяття району "Літак" російськими найманцями. Проте, як зазначила заступниця міністра, ситуація в місті критична.

"Наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на сьогодні наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району та приватний сектор", — повідомила Маляр.

Водночас спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворог робить інформаційні "вкидання" через те, що протягом дев'яти з половиною місяців не міг взяти населений пункт і зазнав величезних втрат у живій силі.

"Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста. Обороняють ці наші позиції та не дають ворогові їх захопити", — розповів Череватий.

Нагадаємо, за даними британської військової розвідки від 20 травня, росіяни стягнули багато додаткових сил у Бахмут, сподіваючись захопити місто. За інформацією британських військових, протягом останніх чотирьох днів Росія перемістила кілька батальйонів для посилення своїх сил на Бахмутському напрямку.

Також нагадаємо, 19 травня американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку усунули загрозу оточення українських військових російськими окупантами.