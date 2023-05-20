Ключевая цель войны. Россия стягивает к Бахмуту новые силы, — разведка Британии

У ВС РФ осталось еще меньше незадействованных боевых частей, поскольку несколько батальонов переброшены на Бахмутское направление.

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Российская армия стянула много дополнительных сил в Бахмут Донецкой области, все еще надеясь захватить город. Об этом 20 мая написала пресс-служба Министерства обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

По информации британских военных, за последние четыре дня Россия переместила несколько батальонов для усиления своих сил на Бахмутском направлении. Это произошло на фоне тактических успехов ВСУ на флангах в районе Бахмута и публичного признания неготовности наемников ЧВК "Вагнер" продолжать вести боевые действия в городе.

Разведка Великобритании считает, что у России осталось довольно мало боевых подразделений, еще не задействованных в Украине, поэтому передислокация является значимым шагом со стороны командования ВС РФ. Вероятно, руководство страны-агрессора до сих пор считает захват Бахмута ключевой целью войны, поскольку он принесет оккупантам хоть какой-то успех на поле боя.

Ранее в Минобороны отчитались о ходе контрнаступления ВСУ под Бахмутом. В пригороде ведутся активные бои за каждый метр территории, поскольку россияне не отказались от попыток захватить весь населенный пункт. Пусть украинские военные продвинулись на небольшое расстояние, этот прорыв имеет большое значение, учитывая интенсивность боевых действий в Бахмуте.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что контратаки предотвратили окружение ВСУ в Бахмуте. Украинским войскам удалось продвинуться на двух флангах на 1000 и 500 метров соответственно.