F-16 – вестники победы. Когда и как западные истребители изменят конфигурацию войны с Россией

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Следует рассчитывать, что уже сентябрь-октябрь станут решающими, когда Кремль не сможет даже имитировать оптимизм относительно своей "военной операции".

Истребители 4-го поколения (даже не говоря о 5-м) сегодня так же всесильны, как бог Зевс в греческой мифологии: он контролировал стихии и руководил небесными силами. F-16 может еще больше.

F-16 — многоцелевой истребитель, берет на борт 5-8 тонн "гостинцев" — бомб и ракет. Способен поддерживать сухопутные части в наступлении, используя управляемые и неуправляемые авиабомбы, ракеты, реактивные снаряды. F-16 – это 4 в 1: перехватчик, истребитель, бомбардировщик и штурмовик.

F-16 также работает как платформа для ракет противоракетной и противовоздушной обороны, то есть способен превращаться в летающий HIMARS или Iris-T. К дальности ракет прибавляется боевой радиус самого истребителя: он может залетать на 1000 км в тыл врага.

К осени ВСУ пополнят несколько эскадрилий Фото: U.S. Air Force

Современная авиация в какой-то степени является оружием массового поражения, ведь 5-8 тонн боевой нагрузки способны уничтожить любой укрепрайон. В эквиваленте, это не менее 250 ракет HIMARS (если считать по боевому элементу). Сначала авиация в течение недели-двух противорадарными ракетами выбивает ПВО окупантов, а затем начинаются ракетные обстрелы и бомбардировки.

2-3 эскадрильи F-16 способны сломить позвоночник рашистской обороне. Как говорят военные, кто контролирует небо, тот контролирует войну.

Накануне G7 было ясно, что Украина получит F-16. Вопрос, сколько, когда и от кого.

"Сколько" и "от кого" — это простые вопросы. Есть три потенциальных донора, которые переходят на F-35: это Дания, Бельгия и Нидерланды. В общей сложности троица выводит из эксплуатации 139 истребителей. Если же говорить об этом годе, то речь идет об одной-двух эскадрильях от Нидерландов и одной от Дании, то есть всего от 24 до 36 машин, — Defense Exprese.

Кстати, новые (а не употребляемые) борта будут не только стоить в разы дороже, но здесь вступает такой фактор, как время: очередь за ними расписана на десятилетие вперед.

ВСУ важно не только получить сам самолет, но и вооружение. Без них F-16 – это только летающая платформа. БК и запчасти составляют 50% общего чека машины, и здесь, очевидно, должны сказать слово наши американские партнеры.

Самолеты попадут в Украину, когда завершится подготовка пилотов. Примерно это сентябрь-октябрь. Именно 3-4 месяца нужно на обучение летчиков 1-2 класса. Надеемся, именно тогда Зевс, верховный бог 4-го поколения, промчится на своей огненной колеснице по ватным оборонительным шеренгам оккупантов, и у них совсем выгорит вера в "царя и атечество".

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