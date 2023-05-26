Потомственный военный: Байден назвал следующего главу Генштаба США (видео)

По словам американского президента, генерал Чарльз Куинтон Браун-младший является бесстрашным лидером и непоколебимым патриотом. Однако его кандидатуру еще должен одобрить Конгресс США.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о замене главы Генерального штаба Марка Милли. Так, его место должен занять генерал Чарльз Браун. Об этом американский лидер объявил во время выступления в Белом доме.

Во время своей речи, президент США поблагодарил Милли и его семью за службу Соединенным Штатам на протяжении долгих лет. Байден заявил, что с помощью Марка Милли Вашингтон смог укрепить альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона, а также создать новые партнерства.

"На посту председателя ты провел наших военных через самую сложную обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время", — сказал американский президент.

Байден заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Марком Милли после того, как тот покинет должность главы Генштаба США. Новым же главой должен стать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Куинтон Браун-младший.

"Генерал Браун – воин, происходящий из гордого рода воинов. Его отец, полковник армии США, Си Кью Браун, служил во Вьетнаме. Его дед, старший сержант армии США. Роберт Браун-младший, возглавлял отдельное подразделение во Второй мировой войне", – сказал Байден.

Он также назвал Брауна бесстрашным лидером и непоколебимым патриотом Соединенных Штатов.

Отметим, что кандидатуру Чарльза Брауна еще должен одобрить американский Конгресс.

Президент США Джо Байден огласил о смене главы Генштаба

Кто такой Чарльз Куинтон Браун-младший

Американский военный, 22-й начальник штаба Военно-воздушных сил США. Первый чернокожий, назначенный начальником штаба, и также первый чернокожий, возглавивший какое-либо подразделение вооруженных сил США. Ранее выполнял обязанности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, а также воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов.

Чарльз Куинтон Браун-младший Фото: Wikipedia

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине. Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.