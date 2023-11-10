Впереди самое тяжелое: Ермак ответил, сколько еще продлится война в Украине (видео)

Глава Офиса президента сравнил российско-украинскую войну с забегом на 100 метров и сказал, что 70 метров дистанции Украина уже преодолела.

Related video

В Украине продолжаются боевые действия и вопрос об окончании войны для украинцев актуален. И если сравнивать войну с забегом на 100 метров, то Украина "пробежала" уже 70% дистанции. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук 10 ноября.

Глава ОП отметил, что никто не может сказать когда именно завершится война, хотя хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, но она закончится внезапно.

"Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Именно для этого все делается. На это влияют многие факторы. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали", — сказал Ермак.

По его словам, остальной отрезок дистанции для Украины является наиболее тяжелым.

"Эти последние 30 являются самыми тяжелыми. И если ты начинаешь уже чувствовать себя победителем, можно все проиграть", — пояснил чиновник.

Ермак добавил, что в победу Украины верят даже те страны, от которых такой позиции не ожидалось. И это стало известно на международной встрече советников по нацбезопасности и внешней политики, которая состоялась 28 октября на Мальте.

Важно

На Мальте состоялась встреча по "формуле мира" Зеленского: какие ключевые пункты озвучены

Отметим, что с учетом заявленных цифр главой Офиса президента, война в Украине может завершиться минимум через шесть месяцев.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак 8 ноября прокомментировал слухи о недоразумениях между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. По его словам, недоразумений относительно дальнейшего хода российско-украинской войны и возможных мирных переговоров между ними нет.