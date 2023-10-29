На Мальте состоялась встреча по "формуле мира" Зеленского: какие ключевые пункты озвучены

Украинская делегация представила четыре основных пункта, в которых рассматривались вопросы ядерной и энергетической безопасности, восстановления территориальной целостности Украины и освобождения военнопленных.

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На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по нацбезопасности и советников по внешней политики по имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. В рамках встречи присутствовали представители 66 государств и международных организаций, в том числе из Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом 29 октября сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам украинского политика, в ходе встречи были рассмотрены конкретные направления "формулы мира" Зеленского, а внимание участников было сосредоточено на пяти ключевых пунктах:

Ядерная и радиационная безопасность; Продовольственная безопасность и энергетическая безопасность; Освобождение всех пленных и депортированных лиц; Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

По первому пункту был представлен план международной рабочей группы и министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он подразумевает полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС, а также передачу контроля над станцией Украине.

Кроме того предполагается усиления роли МАГАТЭ в процессе возвращения ЗАЭС под контроль Киеву, а также "изучение механизмов ответственности за невыполнение международно признанного принципа ядерной безопасности".

По второму пункту был представлен совместный план министра экономики Юлии Свириденко и представителей международной рабочей группы. Он предусматривает установление международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия.

"Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства в украинские порты", — отметил Ермак.

По третьему пункту был представлен план по возвращению депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных в редакции уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Он предусматривает:

создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детей, гражданских заложников и военнопленных;

получение доступа к местам содержания вышеуказанных лиц;

дополнительные санкции против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права;

международное давление на Россию с целью предоставления ООН и "Красному кресту" беспрепятственного доступа к украинским пленным.

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И наконец по четвертому пункту заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и народный депутат Галина Михайлюк также представили соответствующий план.

"Его цель — усовершенствование существующих механизмов реализации базового принципа уважения территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН", — подчеркнул Ермак.

По его словам, для достижения этих целей необходимо:

приложить усилия к решению вопроса реформы Совбеза ООН и ограничении права вето;

усилить роль Международного суда и ООН путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах о нарушениях Устава ООН и обеспечения немедленного выполнения его решений;

создать систему раннего предупреждения действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Напомним, это третья международная встреча, в рамках которой стороны оговаривают "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Первая прошла в городе датском Копенгагене еще в июне, а вторая в Джидде, Саудовская Аравия, в августе.