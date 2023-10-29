На Мальті відбулася зустріч щодо "формули миру" Зеленського: які ключові пункти озвучено

Українська делегація представила чотири основні пункти, в яких розглядалися питання ядерної та енергетичної безпеки, відновлення територіальної цілісності України та звільнення військовополонених.

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На Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із нацбезпеки і радників із зовнішньої політики щодо імплементації "формули миру" президента України Володимира Зеленського. У межах зустрічі були присутні представники 66 держав і міжнародних організацій, зокрема з Азії, Африки та Латинської Америки. Про це 29 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами українського політика, під час зустрічі було розглянуто конкретні напрямки "формули миру" Зеленського, а увагу учасників було зосереджено на п'яти ключових пунктах:

Ядерна та радіаційна безпека; Продовольча безпека та енергетична безпека; Звільнення всіх полонених і депортованих осіб; Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Щодо першого пункту було представлено план міжнародної робочої групи і міністра енергетики України Германа Галущенка. Він передбачає повне виведення російського військового і цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС, а також передачу контролю над станцією Україні.

Крім того, передбачається посилення ролі МАГАТЕ в процесі повернення ЗАЕС під контроль Києву, а також "вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки".

За другим пунктом було представлено спільний план міністра економіки Юлії Свириденко та представників міжнародної робочої групи. Він передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства.

"Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства в українські порти", — зазначив Єрмак.

Щодо третього пункту було представлено план з повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених у редакції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Він передбачає:

створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених;

отримання доступу до місць утримання вищевказаних осіб;

додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права;

міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН і "Червоному хресту" безперешкодного доступу до українських полонених.

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І нарешті по четвертому пункту заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та народна депутатка Галина Михайлюк також представили відповідний план.

"Його мета — удосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН", — підкреслив Єрмак.

За його словами, для досягнення цих цілей необхідно:

докласти зусиль для розв'язання питання реформи Радбезу ООН та обмеження права вето;

посилити роль Міжнародного суду та ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН і забезпечення негайного виконання його рішень;

створити систему раннього запобігати діям, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Нагадаємо, це третя міжнародна зустріч, у межах якої сторони обговорюють "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Перша відбулася в місті данському Копенгагені ще в червні, а друга — в Джидді, Саудівська Аравія, в серпні.