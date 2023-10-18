"Формула мира" Зеленского: СМИ анонсировали новые мирные переговоры по Украине

Это будет уже 3-я по счету встреча, на которой в течении двух дней представители государств со всего мира попробуют найти выход из конфликта. Точное количество участников не сообщается.

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Следующие переговоры по украинской "формуле мира" могут состояться в одной из стран Европы уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание "Европейская правда" 18 октября.

По информации источников журналистов, Украины и партнеры уже согласовали следующую встречу лидеров государств по украинскому одобрению "формулы мира". Пройдет она на Мальте.

Это будет уже третья подобная встреча, основная цель которых — договоренности о проведении в будущем саммита мира, где и должны будут одобрить формулу на украинских условиях.

Первая такая прошла в городе Копенгаген (Дания) еще в июне, а вторая в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"Андрей Ермак (глава Офиса президента, — ред.) сейчас планирует новую встречу советников по нацбезопасности и политических советников на Мальте", — заявил один из источников издания.

Другой источник также подтвердил, что договоренность о переговорах в одной из европейских стран была принята. Встреча может состояться до конца текущего месяца и продлится два дня.

Точное количество участников пока что неизвестно. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу.

Напомним, 13 августа сообщилось, что советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не будет менять составляющие "формулы мира". По его словам, нет и не будет альтернатив такому соглашению, ведь в ином случае Россия усилит свой аппетит и снова атакует Украину.