"У нас есть очень четкая позиция": Зеленский ответил на вопрос о завершении войны в Украине

Украинский лидер напомнил, что есть соответствующая "формула мира", которая предусматривает реализацию 10 пунктов.

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Российские войска покинут территорию и начнут уважать право украинцев на свободу, что будет означать прекращение боевых действий и завершение войны. Об этом в интервью RTP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель государства не исключил, что для окончания боевых действий должен состояться определенный диалог. С его слов, российские силы должны "покинуть нашу территорию в полном объеме".

Зеленский отвергает никакие прямые переговоры с РФ, пока не будут выполнены условия Украины. Он напомнил, что есть соответствующая "формула мира", которая предусматривает реализацию 10 пунктов.

"У нас есть очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира", — сообщил политик.

Руководитель государства допустил и свершение войны в этом году, но в случае определенных факторов. Успешность контрнаступления это один из них.

Президент также напомнил португальским журналистам об атаках РФ по энергетической инфраструктуре прошлой зимой. Такие удары российских войск Зеленский назвал терроризмом. Обстрелы медицинских учреждений российскими оккупантами он считает геноцидом украинского народа.

Президент обычно не называет сроков окончания войны. Он отмечает, что победой будет восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к международно признанным границам 1991 года.

Напомним, 25 августа секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что у России есть "план В" для войны в Украине. По его словам, Кремль для реализации своей стратегии может задействовать местных коллаборантов, которые выдают себя за "истинных украинцев".