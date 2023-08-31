"У нас є дуже чітка позиція": Зеленський відповів на питання щодо завершення війни в Україні

Український лідер нагадав, що є відповідна "формула миру", яка передбачає реалізацію 10 пунктів.

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Російські війська залишать територію та почнуть поважати право українців на свободу, що означатиме припинення бойових дій та завершення війни. Про це в інтерв'ю RTP заявив президент України Володимир Зеленський.

Керівник держави не виключив, що для закінчення бойових дій повинен відбутися певний діалог. З його слів, російські сили повинні "покинути нашу територію в повному обсязі".

Зеленський відкидає жодні прямі перемовини з РФ, доки не будуть виконані умови України. Він нагадав, що є відповідна "формула миру", яка передбачає реалізацію 10 пунктів.

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру", – повідомив політик.

Керівник держави припустив й звершення війни у цьому році, але у разі певних факторів. Успішність контрнаступу це один із них.

Президент також нагадав португальським журналістам щодо атак РФ по енергетичній інфраструктурі минулої зими. Такі напади російських військ Зеленський назвав тероризмом. Обстріли медичних установ російськими окупантами він вважає геноцидом українського народу.

Президент зазвичай не називає термінів закінчення війни. Він наголошує, що перемогою буде відновлення територіальної цілісності України та повернення до міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Нагадаємо, 25 серпня секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що у Росії є "план В" для війни в Україні. З його слів, Кремль для реалізації своєї стратегії може задіяти місцевих колаборантів, які видають себе за "істинних українців".