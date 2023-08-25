"Будем бдительны": Данилов предупредил, что у России есть "план В" для войны в Украине (видео)

По словам секретаря СНБО, Кремль для реализации своей стратегии может задействовать местных коллаборантов, которые выдают себя за "истинных украинцев".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, какие еще остались планы у Кремля на войну в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию "Радио Свобода" 25 августа.

По его словам, внутри Российской Федерации началась дестабилизация. Они осознали, что не смогут победить Украину военным путем, но при этом владеют планом В. Кремль хочет "пошатнуть" нашу страну.

"Но мы здесь будем бдительны и не допустим событий, которых ожидает Российская Федерация с помощью тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО отметил, что так называемые коллаборанты, которые находятся на территории нашей страны, выдают себя за истинных украинцев и начинают рассказывать населению о том, что они что-то там анализируют.

Также Алексей Данилов поделился собственным видением того, как может развиваться война и почему не совсем уместно в такой ситуации делать какие-то прогнозы.

"На сегодняшний день я не думаю, что в мире есть человек, который может вам дать эти прогнозы. Еще раз подчеркиваю, прогнозы на войне – это не совсем корректная вещь. Это зависит от многих обстоятельств, зависит от многих вещей, которые будут происходить в том числе не только на России, но и в других странах мира. Потому что весь мир связан между собой", — подытожил секретарь СНБО.

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Несколькими днями ранее Алексей Данилов рассказал, какой будет реакция мира, если РФ начнет ядерную войну. По словам секретаря СНБО, со стороны Кремля все чаще будут звучать заявления о ядерной эскалации, ведь ВСУ продолжают освобождать свои территории. Более того, Китай мог давно предупредить Путина о последствиях.