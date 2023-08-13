"Нет альтернативы": Подоляк объяснил, почему Украина не будет менять составляющие "формулы мира"

Украинская "формула мира" не имеет альтернатив, ведь в противном случае — Россия усилит свой аппетит и снова атакует Украину, считает советник председателя ОП Михаил Подоляк.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины победой будет не только деоккупация всех территорий, но и создание условий, которые сделают невозможным повторение агрессии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мы часто слышим вопрос: какова цель Украины и что она считает победой? Вот ответ. Стратегической целью Украины, кроме безусловного возвращения территорий, является создание условий, которые делают невозможным повторение агрессии в будущем", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что после короткого перерыва Москва может усилить свой аппетит через любые "сценарии замораживания войны" с фиксированными аннексиями Российской Федерации и без вступления Украины в НАТО.

По словам Михаила Подоляка, украинской "формуле мира" нет альтернативы, в частности она состоит из усиления армии, ускорения поставок вооружения, деоккупации территорий, смены режима в РФ, компенсации от новой власти и наказания военных преступников.

"Формула мира" Владимира Зеленского: ее составляющие

9 декабря 2022 года во время выступления перед участниками TRT World Forum 2022 президент Владимир Зеленский назвал составляющие национальной "формулы мира", в частности:

гарантии радиационной и ядерной безопасности;

гарантии продовольственной безопасности;

гарантии энергетической безопасности;

остановка российского ракетного террора;

гарантии освобождения всех пленных;

возвращение всех депортированных украинцев.

Напомним, 2 августа глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о трех уровнях стратегии по имплементации Формулы мира. Также 22 июня стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала украинскую "формулу мира" президента Владимира Зеленского Также ПАСЕ приняла резолюцию о политических последствиях войны РФ против Украины. Она была принята 80 голосами.