"Немає альтернативи": Подоляк пояснив, чому Україна не змінюватиме складові "формули миру"

Українська "формула миру" не має альтернатив, адже в іншому випадку — Росія посилить свій апетит та знову атакує Україну, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для України перемогою буде не лише деокупація всіх територій, але й створення умов, які унеможливлять повторення агресії. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Ми часто чуємо запитання: яка мета України і що вона вважає перемогою? Ось відповідь. Стратегічною метою України, окрім безумовного повернення територій, є створення умов, які унеможливлюють повторення агресії в майбутньому", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що після короткої перерви Москва може посилити свій апетит через будь-які "сценарії заморожування війни" з фіксованими анексіями Російської Федерації та без вступу України до НАТО.

Зі слів Михайла Подоляка, українській "формула миру" немає альтернативи, зокрема вона складається з посилення армії, прискорення поставок озброєння, деокупації територій, зміни режиму у РФ, компенсації від нової влади та покарання військових злочинців.

"Формула миру" Володимира Зеленського: її складові

9 грудня 2022 року під час виступу перед учасниками TRT World Forum 2022 президент Володимир Зеленський назвав складові національної "формули миру", зокрема:

гарантії радіаційної та ядерної безпеки;

гарантії продовольчої безпеки;

гарантії енергетичної безпеки;

зупинка російського ракетного терору;

гарантії визволення всіх полонених;

повернення всіх депортованих українців.

Нагадаємо, 2 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про три рівні стратегії щодо імплементації Формули миру. Також 22 червня стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи підтримала українську "формулу миру" президента Володимира Зеленського Також ПАРЄ ухвалила резолюцію про політичні наслідки війни РФ проти України. Її було ухвалено 80 голосами.