Формула миру Зеленського і майбутнє в НАТО: ПАРЄ ухвалила резолюцію про майбутнє України

Представники асамблеї ПАРЄ мають намір притягти до відповідальності найманців ПВК "Вагнер" і підрозділи Кадирова. У резолюції рішуче засудили варварство "путінської військової машини" і погрози РФ ядерною війною.

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Парламентська асамблея Ради Європи підтримала українську "формулу миру" президента Володимира Зеленського, членство України в НАТО, а також ухвалила резолюцію про політичні наслідки війни Росії проти України. Про це в четвер, 22 червня повідомила членкиня делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук у своєму Facebook.

За інформацією Кравчук, резолюцію ПАРЄ щодо Політичних наслідків агресії РФ проти України було ухвалено 80 голосами.

Резолюцію підтримали 80 парламентаріїв Фото: Facebook

У підготовленому колегами з Політичного комітету ПАРЄ документі Асамблея:

закликає держави-члени Ради Європи, які також є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО;

підтримує формулу миру президента України Володимира Зеленського та вітає створення "Реєстру збитків", завданих агресією Росії;

підтверджує, що російське керівництво нерозважливо погрожує ядерною війною і використовує окупацію ЗАЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого зокрема є і країна-агресор;

засуджує руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня, що підтверджує "варварство путінської військової машини", а також є воєнним злочином та екоцидом;

продовжуватиме докладати зусиль для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора;

наголошує, що міжнародна відповідальність має поширюватися на всі приватні військові компанії, "маріонеток" і союзників РФ, які скоюють злочини на території України, включно з групою найманців ПВК "Вагнер" і збройними силами лідера Чечні Рамзана Кадирова;

закликає створити публічний реєстр компаній і фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії і причетні до обходу санкцій.

Позиція ПАРЄ щодо ставлення до військової агресії РФ в Україні

15 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, парламентська асамблея Ради Європи абсолютною більшістю голосів схвалила рішення про виключення Росії зі складу Ради Європи.

У жовтні 2022 року ПАРЄ ухвалила резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій РФ було названо "терористичним режимом".

У листопаді минулого року президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс попередив лідерів Кремля про неминуче покарання, що настане за воєнні злочини Російської Федерації.

27 квітня 2023 року ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт Путіна а також визнала лідера Білорусі Олександра Лукашенка винним у геноциді українців.