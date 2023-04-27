ПАРЄ визнала Лукашенка винним у геноциді українців (відео)

За поправку щодо ролі президента Білорусі у російсько-українській війні, яку вніс нардеп Олексій Гончаренко, проголосувала більшість парламентаріїв.

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Парламентська асамблея Європи визнала лідера Білорусі Олександра Лукашенка винним у геноциді українців. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму офіційному телеграм-каналі у четвер, 27 квітня.

"Мою поправку до резолюції в ПАРЄ про визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України було ухвалено", — сказав Гончаренко.

За словами нардепа, це автоматично робить Лукашенка винним у геноциді українців, який ведуть у нашій країні російські військові.

Крім того, резолюція, яку ухвалили на весняному засіданні ПАРЄ 87 голосами парламентаріїв, робить президента РФ Володимира Путіна та уповноважену при президенті РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову військовими злочинцями.

Дана резолюція ПАРЄ, стверджує нардеп, є першим документом, у якому стосовно РФ та Білорусі був вжитий термін "геноцид".

Депортація українських дітей до РФ: як голосували представники країн у ПАРЄ

Нардеп Олексій Гончаренко також опублікував результати голосування представників країн у ПАРЄ за резолюцію щодо депортації українських дітей з окупованих ЗС РФ територій.

"За" проголосувала більшість країн. Кнопку "проти" натиснула лише представник Норвегії Лінда Хеллеланд. Однак, як стало відомо дещо пізніше, жінка зробила це автоматично, а не тому, що виступала проти резолюції ПАРЄ.

Країни-члени ПАРЄ одноголосно визнали депортацію до РФ українських дітей геноцидом Країни-члени ПАРЄ одноголосно визнали депортацію до РФ українських дітей геноцидом

Нагадаємо, 27 квітня ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. У резолюції йдеться про те, що згідно з нормами міжнародного права примусова депортація є ознакою геноциду. Там зазначено, що всі випадки мають бути розслідувані, а причетні притягнуті до відповідальності.

А у листопаді 2022 року президент ПАРЄ пригрозив Кремлю через ракетні удари по Україні. Тіні Кокс попередив Володимира Путіна та його союзників, що воєнні злочини Росії не залишаться безкарними.