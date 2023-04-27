ПАСЕ признала Лукашенко виновным в геноциде украинцев (видео)

За поправку касательно роли президента Беларуси в российско-украинской войне, которую внес нардеп Алексей Гончаренко, проголосовало большинство парламентариев.

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Парламентская ассамблея Европы признала лидера Беларуси Александра Лукашенко виновным в геноциде украинцев. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своем официальном телеграм-канале в четверг, 27 апреля.

"Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины была принята, — сказал Гончаренко.

По словам нардепа, это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде украинцев, который ведут в нашей стране российские военные.

Кроме того резолюция, которую приняли на весеннем заседании ПАСЕ 87 голосами парламентариев, делает президента РФ Владимира Путина и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову военными преступниками.

Данная резолюция ПАСЕ, утверждает нардеп, является первым документом, в котором по отношению к РФ а Беларуси был употреблен термин "геноцид".

Депортация украинских детей в РФ: как голосовали представители стран в ПАСЕ

Нардеп Алексей Гончаренко также опубликовал результаты голосование представителей стран в ПАСЕ за резолюцию по вопросу депортации украинских детей с оккупированных ВС РФ территорий.

"За" проголосовало большинство стран. Кнопку "против" нажала только представитель Норвегии Линда Хеллеланд. Однако как стало известно несколько позже, женщина сделала это автоматически, а не потому, что выступала против резолюции ПАСЕ.

Страны-члены ПАСЕ единогласно признали депортацию в РФ украинских детей геноцидом Страны-члены ПАСЕ единогласно признали депортацию в РФ украинских детей геноцидом

Напомним, 27 апреля ПАСЕ официально признала ордер на арест президента РФ Вадимира Путина. В резолюции говорится, что согласно нормам международного права принудительная депортация является признаком геноцида. Там отмечено, что все случаи должны быть расследованы, а причастные — привлечены к ответственности.

А в ноябре 2022 года президент ПАСЕ пригрозил Кремлю из-за ракетных ударов по Украине. Тини Кокс предупредил Владимира Путина и его союзников, что военные преступления России не останутся безнаказанными.