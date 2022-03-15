ПАРЄ майже одноголосно схвалила виключення Росії із Ради Європи

Остаточне рішення щодо вигнання держави-агресора з організації ухвалить Комітет міністрів РЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 15 березня, абсолютною більшістю голосів схвалила рішення про виключення Росії зі складу РЄ. Про це свідчить трансляція засідання організації.

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За рішення про виключення РФ із Ради Європи проголосували 216 членів ПАРЄ, троє утрималися, проти не виступив жоден представник асамблеї.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс на засіданні зазначив, що РФ до голосування сама подала заявку на своє виключення, однак це не може переривати процедуру вигнання держави з РЄ.

При цьому з огляду на те, що Росія до кінця року формально залишається учасником Ради, Парламентська асамблея закликала прискорити процес розгляду позовів проти РФ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Зі свого боку глава української делегації в Асамблеї Марія Мезенцева у своєму телеграм-каналі повідомила, що остаточне рішення щодо виключення Росії Комітет міністрів РЄ ухвалить у четвер, 17 березня.

Нагадаємо, раніше 15 березня Міністерство закордонних справ РФ повідомило про подання заяви з приводу виходу зі складу Ради Європи, оскільки держава не хоче "миритися з підривними діями, які здійснює колективний Захід". При виході із РЄ Росія буде змушена оголосити недійсною Європейську конвенцію з прав людини.

Також ми писали, що сьогодні ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.