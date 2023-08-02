"Формула миру має 3 рівні": в ОП розповіли про цілі України в Саудівській Аравії

Україна, як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, хоче домогтися відновлення світового порядку, міжнародного права і справедливого миру.

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Саміт на рівні радників нацбезпеки та політичних радників у Саудівській Аравії буде присвячений ключовим принципам на основі Формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у себе в Telegram.

За його словами, Україна тримає постійний зв'язок із партнерами. Серед учасників зустрічі будуть представники країн Заходу, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

"Стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні", — зазначив Єрмак.

За його словами, перший етап — це зустрічі з послами, які акредитовані в Україні і присвячені детальному розгляду кожного з 10 пунктів Формули миру Зеленського. Другим етапом він назвав ініціативу із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками, щоб знайти оптимальні формулювання і механізми імплементації мирного плану. А ось третій етап — організація установчого Глобального саміту миру з главами країн. На цій зустрічі й відбудеться імплементація Формули миру.

"Наша мета в Саудівській Аравії — виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру", — заявив Єрмак.

Він зазначив, що Україні потрібне відновлення світового порядку, права, а також встановлення справедливого миру.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Нагадаємо, що 30 липня журналісти повідомили, що в Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України. Однією з головних цілей зустрічі — залучення Китаю до обговорення того, як закінчити війну в Україні. Пройде обговорення в місті Джидда на узбережжі Червоного моря.

Цього ж дня Єрмак підтвердив проведення переговорів щодо України в Саудівській Аравії. Він зазначив, що формулу миру Володимира Зеленського обговорюють в індивідуальному та груповому форматі практично щотижня, і саме ця ініціатива має стати основою, адже війна йде на нашій території.

РосЗМІ повідомили, що РФ стежитиме за зустріччю в Саудівській Аравії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія позитивно оцінює і вітає будь-які спроби мирного врегулювання. Водночас армія РФ продовжує війну проти України.

Потім США відповіли, чому РФ не буде на переговорах у Саудівській Аравії. За словами спікера Держдепу Метью Міллера, український президент заявляв про свою готовність говорити з Кремлем, але для початку росіяни реально мають бути зацікавлені в такому процесі.