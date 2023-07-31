Реалізація "формули миру" Зеленського: РФ стежитиме за зустріччю в Саудівській Аравії

Дмитро Пєсков заявив, що Росія позитивно оцінює і вітає будь-які спроби мирного врегулювання. При цьому армія РФ продовжує війну проти України.

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Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва стежитиме за запланованою в Саудівській Аравії мирною зустріччю щодо України, повідомляє ТАСС.

"Безумовно, Росія стежитиме за цією зустріччю. Ще належить зрозуміти до кінця, які цілі ставляться і про що, власне, планують організатори вести мову", — сказав Пєсков.

Незважаючи на те, що Росія продовжує вести кровопролитну війну проти України, Пєсков зазначив: "Ми неодноразово говорили, що будь-які спроби якось сприяти мирному врегулюванню гідні позитивної оцінки".

Також спікер Кремля вкотре звинуватив Київ у небажанні проведення мирних переговорів і зазначив, що зараз мирне врегулювання неможливе.

Саміт за формулою миру в Саудівській Аравії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що зустріч радників лідерів держав щодо реалізації "формули миру" президента Володимира Зеленського відбудеться в Саудівській Аравії.

На зустріч запрошено представників із 30 країн, проте Росії в цьому списку немає.

"Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, бо війна йде саме на нашій землі. Водночас, у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, які не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН", — наголосив Андрій Єрмак, розповідаючи про цей напрям роботи держави.

Нагадаємо, у Путіна розкрили деталі пропозиції генсека ООН щодо "зернової угоди". За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, генсек ООН Антоніу Гутерріш надіслав до Москви лист, у якому виклав план дій щодо повернення РФ до "зернової угоди" і пообіцяв виконати російську частину домовленостей.

У Кремлі вихід із зернової угоди виправдовують тим, що умови Москви в рамках угоди нібито не виконуються. Велика скарга РФ пов'язана з відсутністю транзиту аміаку через Україну.