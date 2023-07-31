Реализация "формулы мира" Зеленского: РФ будет следить за встречей в Саудовской Аравии

Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает и приветствует любые попытки мирного урегулирования. При этом армия РФ продолжает войну против Украины.

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Пресс-секретарь президента Российской Федераци Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей относительно Украины, сообщает ТАСС.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", — сказал Песков.

Невзирая на то, что Россия продолжает вести кровопролитную войну против Украины, Песков отметил: "Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки".

Также спикер Кремля в очередной раз обвинил Киев в нежелании проведения мирных переговоров и отметил, что сейчас мирное урегулирование невозможно.

Саммит по формуле мира в Саудовской Аравии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что встреча советников лидеров государств по реализации "формулы мира" президента Владимира Зеленского пройдет в Саудовской Аравии.

На встречу приглашены представители из 30 стран, однако России в этом списке нет.

"Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – подчеркнул Андрей Ермак, рассказывая об этом направлении работы государства.

Напомним, у Путина раскрыли детали предложения генсека ООН по "зерновому соглашению". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, генсек ООН Антониу Гутерриш направил в Москву письмо, в котором изложил план действий по возвращению РФ к "зерновому соглашению" и пообещал выполнить российскую часть договоренностей.

В Кремле выход из зернового соглашения оправдывают тем, что условия Москвы в рамках соглашения якобы не выполняются. Большая жалоба РФ связана с отсутствием транзита аммиака через Украину.