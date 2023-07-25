Обіцяли виконати: у Путіна розкрили деталі пропозиції генсека ООН щодо "зернової угоди"

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, генсек ООН Антоніу Гутерріш надіслав до Москви листа, в якому виклав план дій щодо повернення РФ до "зернової угоди" і пообіцяв виконати російську частину домовленостей.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав президенту Путіну листа з новою пропозицією щодо "зернової угоди", де нібито пообіцяв виконати російську частину домовленостей. Про це в коментарі росЗМІ повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Дійсно, у листі пана Гутерріша викладався знову якийсь план дій і обіцянка того, що колись можна буде виконати російську частину цих домовленостей", — розповів речник Кремля.

При цьому Пєсков додав, що наразі Росія не може повернутися до "зернової угоди", тому що їхні умови нібито не виконуються.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що Росія ухвалила рішення не продовжувати "зернову угоду". Це повністю анулювало домовленості про безпеку, а транспортування продовольства опинилося під загрозою. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що починаючи з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розцінюватися як потенційні перевізники військових вантажів, а країни, чий прапор буде вивішено на таких кораблях, вважатимуться залученими до війни на боці України.

У відповідь у Міноборони України попередили, що з 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українських морських портів, які перебувають на тимчасово окупованій території, розглядатимуться як потенційно небезпечні. А українські сили мають право і можливості відповідати на дії флоту РФ.

У Кремлі вихід із зернової угоди виправдовують тим, що умови Москви в рамках угоди нібито не виконуються. Велика скарга РФ пов'язана з відсутністю транзиту аміаку через Україну.

25 липня ЗМІ повідомили, що після рішення Москви вийти із "зернової угоди", генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив пропозицію російській стороні для відновлення участі в домовленостях. Деталі він не розкривав, але стверджував, що підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства і добрив як з України, так і Росії. Таким чином, продовольча безпека, за словами Гутерріша, буде забезпечена для всіх.