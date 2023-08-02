"Формула мира имеет 3 уровня": в ОП рассказали о целях Украины в Саудовской Аравии

Украина, как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, хочет добиться восстановления мирового порядка, международного права и справедливого мира.

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Саммит на уровне советников нацбезопасности и политических советников в Саудовской Аравии будет посвящен ключевым принципам на основе Формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Telegram.

По его словам, Украина держит постоянную связь с партнерами. Среди участников встречи будут представители стран Запада, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня", — отметил Ермак.

По его словам, первый этап – это встречи с послами, который аккредитованы в Украине и посвящены подробному рассмотрению каждого из 10 пунктов Формулы мира Зеленского. Вторым этапом он назвал инициативу со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы имплементации мирного плана. А вот третий этап – организация учредительного Глобального саммита мира с главами стран. На этой встрече и состоится имплементация Формулы мира.

"Наша цель в Саудовской Аравии – выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", — заявил Ермак.

Он отметил, что Украине нужно восстановление мирового порядка, права, а также установление справедливого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

Напомним, что 30 июля журналисты сообщили, что в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине. Одной из главных целей встречи — привлечение Китая к обсуждению того, как закончить войну в Украине. Пройдет обсуждение в городе Джидда на побережье Красного моря.

В этот же день Ермак подтвердил проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Он отметил, что формула мира Владимира Зеленского обсуждается в индивидуальном и групповом формате практически каждую неделю и именно эта инициатива должна стать основой, ведь война идет на нашей территории.

РосСМИ сообщили, что РФ будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия положительно оценивает и приветствует любые попытки мирного урегулирования. При этом армия РФ продолжает войну против Украины.

Затем США ответили, почему РФ не будет на переговорах в Саудовской Аравии. По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, украинский президент заявлял о своей готовности говорить с Кремлем, но для начала россияне реально должны быть заинтересованы в подобном процессе.