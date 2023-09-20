"Это не формула мира": Зеленский заявил, что Украина не уступит свои территории России

По словам журналистов, Украина столкнулась с самыми жесткими на сегодняшний день препятствиями со стороны США касательно военной поддержки.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа поделиться своим мирным планом окончания войны с РФ. Однако Украина не будет соглашаться на условия, если они подразумевают отказ от оккупированных территорий в пользу Кремля. Об этом Зеленский сообщил в интервью CNN.

"Так что, если идея заключается в том, как захватить часть нашей территории и отдать президенту России Владимиру Путину, это не формула мира", — сказал Зеленский после выступления в Генассамблее ООН.

Журналисты отметили, что Украина столкнулась с самыми жесткими на сегодняшний день препятствиями со стороны США касательно военной поддержки. Так, фракция Республиканской партии в Палате представителей враждебно относится к предоставлению Украине какой-либо дополнительной военной помощи, и остается неясным, готов ли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подписаться на дополнительное финансирование.

Зеленский заявил журналистам, что планирует встретиться с Маккарти во время поездки в Вашингтон на этой неделе. По его словам, тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается страна, подвергшаяся нападению.

Напомним, что 16 сентября Дональд Трамп говорил, что если станет президентом США, то закончит войну в Украине за сутки. По словам американского политика, он может разработать "справедливую" сделку, которая удовлетворит Украину и Россию.

"И я бы разработал сделку", — сказал Трамп, отметив, что все будет "честно" для всех.