Мир в обмен на территорию: готовы ли украинцы на уступки ради скорейшего окончания войны

Социологи говорят, что в Украине увеличивается количество тех, кто готов на территориальные уступки в обмен на окончание войны. За полгода их число выросло на 6%, а за год на 8%. Фокус разбирался насколько эта тенденция вызывает негативные беспокойства и что могло стать причиной таких изменений.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, готовы ли украинцы к территориальным уступкам для скорейшего окончания войны. Опрос проводился методом телефонного интервьюирования в период с 29 сентября по 9 октября, в нем приняли участие 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Сколько украинцев готовы на территориальные уступки

Согласно результатам исследования, в Украине растет количество тех, кто согласен на территориальные уступки ради достижения мира и сохранения независимости Украины.

"По сравнению с маем 2023 года с 10% до 14% выросла доля тех, кто готов согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины. Вместе с этим абсолютное большинство населения — 80% (в мае 2023 года — 84%) — сохраняют уверенность, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы", — говорится в пресс-релизе КМИС.

Россия разными способами пытается посадить Украину за стол переговоров для достижения перемирия Фото: Facebook

Наиболее динамично общественное мнение изменилось у жителей Востока и Юга Украины — 13% до 22% и 8% до 21%, соответственно. Социологи отмечают, что статистическая погрешность не превышала 3,4%. Кроме того, сюда же стоит добавить определенное систематическое отклонение. Однако в КМИС считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

По данным КМИС, можно предположить, что динамика изменений общественного настроения имеет определенную тенденцию к росту, хотя и небольшую. Например, в мае 2022 года процент готовых к территориальным уступкам составлял 10%, в декабре того же года он снизился до 8%. Начиная с февраля 2023 года этот показатель рос с 9% до 14% в октябре.

Изменчивые общественные настроения

Постоянное чередование "измен" с "победами" и усталость от войны накладывают свой отпечаток на общественные настроения. Очевидно, в тех регионах Украины где война далеко, процент тех, кто готов воевать до последнего будет больше, чем у тех, кто живет под ежедневными обстрелами. Поэтому искать какую-то тенденцию пока сложно, но это мнение стопроцентно будет использовано российской пропагандой. Наконец, такие исследования нужны, но должны подаваться с профессиональным объяснением каждого показателя.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечает, что это исследование не является репрезентативным, поэтому нельзя оценивать его результаты. Опубликованные данные не соответствуют действительной ситуации в стране, а КМИС очень рискует своим авторитетом.

Большинство населения Украины поддерживает продолжение войны до победы без каких-либо территориальных уступок Фото: Getty Images

"Провести общенациональный опрос во время войны практически невозможно — у нас сейчас часть украинцев выехала за пределы страны, часть находится в оккупации или на линии фронта. У нас по сути, три разных Украины, чтобы делать социологические исследования",- объясняет он Фокусу.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также обращает внимание, что этот опрос очень упрощенный с уже готовыми вариантами ответов, поэтому не является объективным.

"Чем дольше война будет продолжаться и появляться осознание того, что ни одна сторона не имеет преимущества, тем больше таких мыслей в обществе будет возникать. Война закончится завершением боевых действий, а не какими-то уступками", — отметил он Фокусу.

Почему украинское общество обсуждает территориальные уступки

Вместе с тем, исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что изменения в общественных трендах требуют отдельного внимания и анализа. В первую очередь, следует учитывать контекст событий в Украине, а уже потом строить "теорию измен".

Общественные настроения в Украине меняются не только от наполнения информационного поля и трендов в социальных сетях. На втором году войны появилось определенное осознание ситуации, а заявления экспертов о "двух-трех месяцах" уже не работают. По словам политолога Алексея Кошеля, настроения украинцев можно объяснить рядом факторов, сложившихся в последнее время.

"Во-первых, это сезонный фактор вхождения в зиму, угроза атак на энергетический сектор, отсутствие тепла и электроэнергии. Во-вторых, предыдущие месяцы у населения были слишком большие ожидания от масштабов контрнаступления Сил обороны Украины. В качестве примера были достижения прошлого года — освобождение Харьковщины, Херсона, левого берега Херсонщины. Еще один фактор — критика со стороны США и европейских институтов по коррупции в Украине и борьбе с ней", — говорит он Фокусу.

Эксперт также отмечает, что цифра в 4% незначительна. Кроме того, в выборке уже из 1-2 тыс. респондентов социологи дают погрешность в 2%. Поэтому в этом исследовании КМИС и стоит искать какую-то тенденцию или динамику.

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