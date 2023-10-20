Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что партнеры устали, — на Западе хотели бы забыть о войне. Фактически, речь идет о том, что правительству все труднее договариваться о новых траншах помощи. Фокус исследовал, есть ли риски резкого сокращения уровня денежной поддержки Украины странами-донорами и как в таком случае покрывать достаточно значимые бюджетные расходы.

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Верховная Рада 19 октября приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. В Украине на 2024 год планируется расходование государственного бюджета на уровне 3,31 трлн грн, в том числе на оборону — 1,62 трлн. В то же время доходы государства в проекте бюджета на следующий год — всего 1,75 трлн грн. Дефицит средств планируется покрывать за счет траншей безвозвратной помощи от стран-партнеров и кредитов. Оптимистичный прогноз помощи от партнеров в 2024 году — более 46 млрд долларов. Но поступления финансовой и военной поддержки в 2024 году могут уменьшиться, на что влияют различные факторы, в том числе и политическая ситуация на Западе. Министр финансов Сергей Марченко недавно рассказал, что Украине все труднее получить финансовую поддержку: внимание официальных лиц в странах-донорах сосредотачивается на предстоящих выборах, а геополитическая напряженность растет.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", — заявил министр Марченко, передает Reuters.

Что ожидает Украина от партнеров в следующем году, и есть ли риск, что объем помощи будет существенно меньше ожиданий правительства?

Год помощи. Какова поддержка партнеров Украины в 2023 году

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на август этого года Украина уже привлекла 28 млрд долларов финансовой поддержки от партнеров, в частности, от ЕС более 11 млрд долларов, а от США — более 8 млрд долларов. По данным Центра экономической стратегии, за январь-сентябрь Украина получила 32,65 млрд долларов финансовой помощи, из них от ЕС — 14,66 млрд долл (кредиты), от США — 9,75 млрд долл (гранты).

"В октябре от США Украина получила еще 1,15 млрд долл. В целом по состоянию на 12 октября Украина получила 33,8 млрд долл иностранной финансовой помощи", — рассказал Фокусу Максим Самойлюк, экономист ЦЭС.

Сергей Марченко надеется, что денежная поддержка Запада не будет снижаться Фото: УНИАН

Между тем, ожидания зарубежной помощи по итогам 2023 года — 42 млрд долларов, говорят в НБУ.

"По итогам этого года международная помощь достигнет 42 млрд долл. Международная поддержка будет оставаться очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Учитывая все еще значительные расходы на оборону, для финансирования дефицита бюджета в следующем году нужно не менее 37 млрд долл. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами", — говорится в сообщении Нацбанка.

Финансовая поддержка Запада позволяет вовремя и в полном объеме выплачивать пенсии Фото: MIGnews

Эксперты говорят: все собственные поступления государства (от налогов и сборов внутри страны) идут на оборону, а финансовая помощь партнеров позволяет покрывать все невоенные расходы — на образование, медицину, пенсии и другие социальные статьи.

Также финансовая поддержка важна для роста уровня международных резервов НБУ и для сохранения неплохих макропоказателей и курсовой стабильности.

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"Финансовая помощь от ЕС и США — это основная причина, почему в условиях войны страна ведет относительно нормальный образ жизни, без гиперинфляции, потери сбережений, сохранения значительных бюджетных расходов с поддержанием на приличном уровне социальных расходов. Это и бюджетные расходы, но что гораздо больше — это золотовалютные резервы. Свою валюту, которую мы зарабатывали собственными силами, мы уже давно потратили", — говорит исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

Налоги в Украине идут на оборону, а финансовая помощь партнеров позволяет покрывать все невоенные расходы — на образование, медицину, пенсии и другие социальные статьи.

Финансовая и военная помощь наших партнеров в текущих условиях — фактор выживания Украины, уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Экономика не генерирует и не может генерировать необходимые доходы для обеспечения всех потребностей. Внутренние доходы едва покрывают военные расходы. Остается огромный пласт расходов, покрываемых за счет внешней помощи, со львиной долей из социальных выплат и покрытия внешнеторгового баланса. Поступающая помощь и кредиты заходят в золотовалютные резервы и выступают компенсатором дефицита платежного баланса. Значительный разрыв между импортом и экспортом, обеспечение платежей беженцев за рубежом осуществляется за счет ЗВР. На валютном рынке НБУ проводит валютные интервенции, чтобы обеспечить импортеров валютой. Стабильность валютного рынка обеспечивает стабильность банковского сектора и инфляционных рисков", — рассказал Фокусу Андрей Шевчишин.

Если бы не финансовые вливания от стран-партнеров, курсовые колебания на валютном рынке уже давно бы перешли отметку 50 гривен за доллар

Важным фактором для экономики Украины является кредитная помощь, в частности от МВФ, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Хотя, отмечает Андрей Шевчишин, именно сумма такой поддержки играет не слишком важную роль, ведь МВФ обеспечил в 2023 году всего 8% поступлений. Однако есть другие причины считать помощь МВФ значимой для Украины.

Сумма кредита от МВФ не слишком влияет на экономику Украины, но фактор поддержки фонда является важным сигналом для партнеров продолжать помогать Украине.

"Если говорить исключительно о финансовом вкладе, то роль МВФ невелика, поскольку средства от фонда, в основном, идут на погашение предыдущих кредитов МВФ (правила фонда не позволяют списывать долги). Впрочем, роль МВФ шире в том плане, что позиции фонда доверяют другие наши партнеры, и от мнения МВФ зависит поступление финансирования от других стран. Соответственно, наличие программы с МВФ и успешное сейчас ее выполнение является сигналом для партнеров, что с нами можно работать и предоставлять нам финансовую поддержку", — комментирует Максим Самойлюк.

Новый год — новая помощь. Уменьшит ли Запад поддержку Украины в 2024 году

Надежды правительства на следующий год — получить помощь от партнеров на уровне как минимум 42 млрд долларов.

"Правительство прогнозирует, что полномасштабная агрессия РФ против Украины будет длительной, и поэтому потребность в поддержке международных партнеров в финансировании, в частности социальных и гуманитарных расходов на 2024 год не уменьшится и составит 42,9 млрд долларов", — сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

Однако привлекать денежную поддержку в 2024 году станет сложнее, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Почему финансовую помощь становится сложнее привлекать? Ответ очевиден — налогоплательщики других стран хотят эти средства на свои нужды, а не на непонятные геополитические задачи. А политики зависимы от выборов, парламентских и президентских. Поэтому они должны оглядываться на мнение избирателей. Ситуация с коррупционным имиджем Украины только усложняет ситуацию. Кроме того, Россия явно активно работает с этим нарративом, прекрасно осознавая, как этот механизм работает. Поэтому рано или поздно эта помощь существенно уменьшится в объемах", — считает Дмитрий Боярчук.

По его словам, гарантированным является поступление в 2024 году только средств от Евросоюза. Однако и в этой программе Ukraine Facility уже есть новые требования — речь идет о проведении реформ. Что же касается поддержки США, то пока ее не утвердили, хотя вероятность поступления средств от США остается довольно высокой.

Какой будет финансовая помощь от США в 2024 году, пока неизвестно, говорят опрошенные Фокусом специалисты Фото: Скриншот

"Я ожидаю, что на 2024-й год мы получим львиную долю необходимой помощи, и это снова США и ЕС. Но уже сейчас видно, что этот процесс становится все сложнее. Вероятно, что на 2025-й год нам надо будет думать о других ресурсах", — отмечает Боярчук.

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Максим Самойлюк говорит, что украинским чиновникам приходится прилагать все больше и больше усилий для получения помощи, поскольку со временем естественно интерес к Украине спадает, в западных обществах увеличивается усталость от нашей войны, и тем ценнее усилия Министерства финансов, которое сейчас успешно выполняет задачи по привлечению этой поддержки.

В условиях продолжения активных военных действий даже резервы Нацбанка не снимают вопрос потребности в существенной западной поддержке бюджета Украины, говорят эксперты.

"В госбюджет заложено около 46,2 млрд долларов иностранной финпомощи (если считать по курсу 36,6); это средства, которые наше правительство планирует получить от США, ЕС, МВФ и других доноров. Впрочем, из крупных пакетов помощи реально утвержденной является только МВФ; средства от ЕС должны поступать по программе Ukraine Facility, которая еще согласовывается; что будет со средствами США — пока неизвестно вообще", — сообщил Фокусу Максим Самойлюк.

Фактически сейчас нет уверенности, что все ожидания относительно международной помощи в 2024 году будут реализованы. Правительству остается только дальше вести диалог с партнерами и надеяться, что поддержка поступит в Украину в нужном объеме.

МВФ будет оставаться одним из кредиторов Украины в 2024 году, однако одной помощи фонда мало Фото: Анна Кудрик (коллаж)

"Есть опасения, что объемы помощи могут снизиться. Именно о рисках объемов и ритмичности помощи упоминает и НБУ в своих релизах. Благодаря золотовалютным резервам есть запас прочности для прохождения периодов изменения ритмичности помощи и кредитов, однако в условиях продолжения активных военных действий даже ЗВР не снимают вопрос потребности в размере помощи", — отметил Андрей Шевчишин.

Если объемы партнерской помощи уменьшатся, Украину ждут неприятные сюрпризы в виде девальвационного и инфляционного скачков, существенного снижения ВВП. Однако катастрофичность таких событий оценить пока невозможно, а сценарии могут быть разными.

"Есть ли альтернатива финансовой поддержке партнеров? Если речь о следующем годе, то только эмиссия является такой альтернативной. Тогда бюджетные расходы в гривне будут обеспечены, но стоимость гривны, очевидно, изменится. В среднесрочной перспективе это работа над расширением экономической способности. Но с этими вопросами надо было работать позавчера", — резюмирует Дмитрий Боярчук.

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