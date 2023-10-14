Доллар по 42. Куда ведет гривну новый гибкий управляемый курс от НБУ

НБУ ввел на межбанке управляемую гибкость обменного курса, а вот на наличном валютном рынке никаких изменений правил не произошло. Фокус исследовал, что происходило с валютным курсом в течение первых десяти дней действия постановления НБУ №121 и стоит ли готовиться к серьезному ослаблению курса гривны.

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Национальный банк Украины постановлением №121 от 2 октября утвердил переход к режиму управляемой гибкости курса, что сделано в рамках реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Теперь уже в течение 3-13 октября НБУ не устанавливает самостоятельно официальный курс, по которому происходят операции купли-продажи на межбанковском валютном рынке, а определяет официальный курс в результате операций на межбанке. Фокус опросил экспертов, как в течение первых десяти дней действия гибкого управляемого курса происходят торги на валютном рынке и ожидаются ли последствия введенных новаций для наличного обменного курса.

Спрос и предложение: что происходило на межбанке после объявления Нацбанком изменений

Начальный этап перехода на гибкий управляемый курс проходил достаточно неспокойно, рассказала Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

"Первый день торгов по новым правилам был очень нервным. Объем только операций по приобретению безналичной валюты на депозит и онлайн в пределах 50 тысяч гривен утроился. Максимально ускорились в части расчетов по контрактам и импортеры. Это привело к ситуативному всплеску объема торгов на валютном рынке Украины до более чем $500 млн. Но в НБУ, очевидно, были готовы к такой ситуации, и регулятор не дал даже повода думать, что курс может вырасти. Более того, в отличие от ожиданий рынка, торги проходили вблизи официального курса накануне, а не у отметки "официальный курс +1%", — говорит эксперт.

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Она объяснила: в последующие дни объем торгов, а затем и интервенций НБУ, стремительно сокращался, и к концу первой недели действия режима управляемой гибкости курса опустился до "спокойных" показателей около $150 млн.

Пока режим управляемого гибкого курса не повлиял на курсовые колебания, однако это лишь заслуга регулятора, продающего валюту банкам

Интересно, что прогнозируемой некоторыми экспертами девальвации гривны на межбанке после перехода к гибкому управляемому курсу так и не произошло. Но ценой этого сдерживания возможных колебаний стало активное участие НБУ — без вливания валюты на рынок от регулятора курс вполне мог сдвинуться в сторону девальвации. "Торги на межбанке впервые за долгое время пошли на укрепление национальной валюты за счет продаж от регулятора. В первый день (действия постановления о гибком управляемом курсе, — Фокус) был продан большой объем валюты для удовлетворения потребностей импортеров — около 500 млн долл. Рынок открылся на уровнях 36,60/36,80 грн/долл., но за счет постоянного присутствия НБУ, как продавца, рынок сузился на котировках 36,59/36,66 грн/долл. И пока каждый день рынок открывается с небольшим укреплением, торги 12 октября проходили на уровнях 36,39-36,43 грн/долл.", — рассказал Фокусу Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

В середине октября торги на межбанке впервые за долгое время пошли на укрепление национальной валюты за счет продаж валюты регулятором

По его словам, в начале октября был заметен сильный спрос на валюту на фоне новой курсовой политики, поэтому регулятор был вынужден продать за первую неделю 1,16 млрд долл. и еще где-то по 100-200 млн каждый день в течение недели 9-13 октября. "Регулятор постоянно присутствует на рынке с продажей валюты, и даже был замечен с покупкой валюты, когда предложения стало немножко больше", — говорит Куринной.

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Невероятного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров сейчас не наблюдается, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Отчасти это связано с тем, что существенный всплеск спроса произошел на прошлой неделе, когда, как было отмечено выше, Нацбанку пришлось продать на рынке $1,16 млрд. "По итогам этой недели, похоже, мы увидим существенное сокращение показателя продажи валюты от Нацбанка — торги проходят довольно вяло, а объемы по сравнению с прошлой неделей очень скромные. Но все же вынуждена констатировать, что девальвационные ожидания среди украинцев остаются все еще довольно высокими. Ежедневный объем приобретения безналичной валюты населением удерживается на уровне $25-30 млн. Это в 2-3 раза ниже "панических" объемов 2-3 октября, когда цифра достигала $85 млн, но все еще выше "спокойных" цифр", — рассказала Анна Золотько.

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Хотя новый режим управляемого гибкого курса и потенциально способен пошатнуть наличный курс, пока что в обменниках не произошло никаких резких колебаний.

"Как и с начала введения НБУ режима "управляемой гибкости", наличный рынок будет "оглядываться" на курсовые показатели межбанка, добавляя к нему "сверху" 1-1,5%. Именно поэтому мы склонны полагать, что в ближайшие дни (на следующей неделе, в частности) валютный коридор останется в ожидаемых и прогнозируемых ранее пределах: 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€", — говорит Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Спрос на валюту в стране есть, однако сейчас Нацбанку удается сдерживать курсовые колебания через продажи валюты на рынке Фото: pexels.com

Он объяснил, что, скорее всего, на следующей неделе, как и на предыдущей, колебания курсов на межбанке будут минимальными, ведь регулятор прилагает усилия, чтобы новый этап либерализации не разрушил то, что уже удалось достичь, время от времени осуществляя мощные валютные интервенции. "Конечно, чуть позже курсовые изменения станут более заметными, однако это не произойдет внезапно, а будет растянуто во времени. Кроме того, одним из направлений дальнейшего развития рынка может стать постепенное сокращение разницы между курсами межбанка и розничного до 1-1,5%", — отметил Тарас Лесовой.

По словам Анны Золотько, пока рынок адаптируется к новым условиям, оценивает, насколько гибко реагирует спрос на изменение курса. Это касается всех сегментов: как наличного, так и безналичного.

Нацбанк прилагает усилия, чтобы новый этап либерализации не разрушил то, что уже удалось достичь, время от времени осуществляя мощные валютные интервенции

"Вполне логично было бы ожидать, что по мере снижения котировок на ВРУ начнет снижаться и стоимость долларов и евро по безналичным каналам. Пока эти тенденции крайне слабые, но в течение нескольких недель, при условии, что текущие тренды на ВРУ будут сохраняться, я ожидаю усиления конкуренции среди банков и постепенного снижения стоимости безналичного доллара. Как при покупке на депозит, так и при приобретении онлайн. Если эти прогнозы оправдаются, следует ожидать более динамичного укрепления гривны и в наличном сегменте", — отмечает Анна Золотько.

Впрочем, несмотря на надежды, что гривна на наличном рынке будет укрепляться, все же существует риск, что этого не произойдет, а курсовые колебания пойдут в обратную сторону — к девальвации гривны ближе к уровню 39-40 грн за доллар.

На наличном рынке Украины в течение первых десяти дней действия режима гибкого управляемого курса нет ажиотажного спроса и резких колебаний курса Фото: Pexels

"На наличном рынке были попытки на фоне новостей гибкого курса наделать панику и начать сильный рост, но НБУ не дал разогнать "ракету" за счет укрепления гривны, наличный рынок остался на уровнях 38-38,30 грн/долл.США, демонстрируя стабильность, но на укрепление не спешит за межбанковским рынком. В конце концов, траектория колебаний в октябре будет зависеть от действий регулятора и объемов спроса. Пока рынок не до конца понимает будущее поведение регулятора", — отметил в комментарии Фокусу Антон Куринной.

Взлет или падение: когда гривна может девальвировать ниже отметки 40 грн за доллар

Сейчас на курсовые колебания в Украине наибольшее влияние имеют четыре фактора: 1) война в Украине и дальнейшие успехи ВСУ на фронте; 2) политика НБУ и объемы продажи Нацбанком валюты банкам; 3) объемы международной финансовой помощи, покрывающей важные статьи государственного бюджета; 4) собственная экономическая политика Украины и ее экспортные возможности.

Однако, по мнению экспертов, в перспективе гривна все же будет девальвировать до уровня 40 гривен за доллар и даже дальше. Частично эти ожидания уже были заложены Минэкономики при формировании проекта государственного бюджета на 2024 год — там речь идет о курсе 41,4 грн за доллар.

Парламент все еще вносит предложения в проект государственного бюджета на 2024 год, который составлен с учетом курса 41,4 грн за доллар Фото: пресс-служба ВРУ

"На длительном промежутке времени вероятность выхода на уровень 39-40 грн/$ довольно высока. Вопрос лишь в том, произойдет ли это через полгода, или через год или два. Но сейчас мы видим ровно противоположную картину: гривна на межбанке укрепляется. Я не думаю, что этот тренд продлится слишком долго и будет очень глубоким, ведь слишком крепкая гривна вредит экспортерам и стимулирует импорт. Комфортным в ближайшие месяцы для всех участников рынка был бы, наверное, уровень 36,9-37 грн/$. Он бы никак не повлиял на наличный рынок, и был бы более комфортным для экспортеров", — считает Анна Золотько. По ее мнению, достижения курсовых уровней 39-40 грн/$ не стоит ожидать в этом году.

Война в Израиле способна увеличить спрос на доллар в мире, и таким образом спрос на доллар вырастет и в Украине, говорят специалисты Фото: GettyImages.com

Кроме указанных выше факторов влияния на курсовые колебания в Украине, эксперты отмечают еще один — военные действия в Израиле, который с 7 октября ведет ожесточенную борьбу с террористами ХАМАС. "Если война в Израиле будет идти только с ХАМАС, то существенного влияния на курсовые колебания в Украине не будет, если война развернется по более широкому сценарию, влияние можем почувствовать через пересмотр помощи для Украины, прежде всего, со стороны США, но, скорее всего, эстафету от США здесь подхватят страны ЕС, которые заинтересованы в победе Украины", — прокомментировал Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

Если уровень финансовой помощи Украине со стороны США начнет уменьшаться, то гривна скорее начнет девальвировать, говорят эксперты

А по мнению финансового аналитика Ивана Угляницы, на данном этапе на экономическую ситуацию в Украине война в Израиле влияния не окажет. Однако рост спроса на доллар, как правило, глобально приводит и к росту спроса на доллар также в Украине. "То есть в рамках развертывания этого кризиса, и экономического, и геополитического, социального, — спрос на безрисковые активы будет расти, в первую очередь, — на доллар", — пояснил эксперт. Если этот спрос на доллар действительно пойдет вверх, то ослабления курса гривны не избежать.

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