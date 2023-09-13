Нервный сентябрь. Как меняется курс гривны и почему все ждут решений НБУ

На прошлой неделе Нацбанк продал вдвое меньше валюты, чем неделей ранее. Однако спрос на доллары стремительно растет, а эксперты прогнозируют вскоре все же принятие НБУ решения о переходе к плавающему курсу. Кроме того, на колебания курса будут влиять и другие факторы.

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Курс гривны к доллару на наличном рынке сейчас держится в пределах 37,4-38,2 гривен за доллар. Между тем, на минувшей неделе с 4 по 8 сентября объем покупки валюты Нацбанком составил 0,5 млн долларов, а объем продажи сократился с 638,3 млн долларов до 302,7 миллиона долларов. Тем не менее период падения спроса на валюту завершился и сейчас на рынке наблюдается нервная ситуация в ожидании новых решений Нацбанка, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

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"Такое падение объемов интервенций НБУ не является чем-то выдающимся. Традиционно в первых числах месяца объем покупки иностранной валюты несколько снижается. Что особенно сильно ощущается на фоне повышенного спроса в конце месяца из-за вполне естественных бизнес-циклов. В начале сентября контраст был особенно сильным из-за дополнительного повышения спроса на безналичную валюту после запуска сервиса покупки валюты в приложениях в пределах лимита 50 тыс. грн в месяц и увеличения в два раза лимита на покупку валюты с размещением на трехмесячном депозите. С 30 августа по 4 сентября объем купленной населением безналичной валюты достиг $115 млн. Для сравнения за аналогичный период предыдущего месяца этот объем составлял $21,9 млн. Это, конечно, не главный фактор — закрытие контрактов и проведение платежей в конце месяца имеют значительно большее влияние", — пояснила в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Осенью традиционно ожидается рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров Фото: pexels.com

Между тем, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, считает, что решение НБУ по увеличению лимита на покупку безналичной валюты до 200 тыс. грн с ее дальнейшим размещением на депозитах, а также увеличение до 50 тыс. грн суммы продажи валюты населению для комбанков немного снизили напряжение и вернули баланс между спросом и предложением на валюту.

В начале сентября напряжение на валютном рынке сняло решение НБУ разрешить населению покупать у банков валюту онлайн в пределах 50 тыс гривен в месяц в одном банке

Эксперт уверен, что, кроме этого, на формирование конъюнктуры валютного рынка в Украине будет влиять еще ряд важных факторов:

развитие экономики и соответствующее увеличение налоговых, таможенных отчислений;

международная макрофинансовая помощь, позволяющая покрывать часть "военных" расходов бюджета (в первой декаде сентября Украина получила $2,1 млрд от Японии);

экспортные перспективы (ежемесячно Украина потенциально способна экспортировать агропродукции на более $800 млн, поэтому решение этого вопроса может существенно увеличить валютные поступления).

Учетная ставка, плавающий курс: какие решения НБУ может принять уже в сентябре

Итак, на этой неделе в Украине наблюдается рост спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса. Анна Золотько говорит, что чего-то аномального в этом нет, ведь осенью традиционно спрос на иностранную валюту повышается из-за контрактирования новых поставок импорта, усиления девальвационных настроений и прочего. Но главным фактором давления на гривну сейчас является ожидаемое заседание монетарного комитета НБУ и ожидаемое снижение учетной ставки, говорит Анна Золотько. Кроме того, рынок ожидает еще и другие решения регулятора — возможный переход к плавающему курсообразованию. Это будет означать, что фиксированного курса на межбанке больше не будет, из-за чего теоретически возможно ослабление курса гривны и на межбанке, и на наличном валютном рынке.

Национальный банк Украины уже завтра, 14 сентября, должен сообщить о новом уровне учетной ставки и предоставить инфляционный прогноз

"Сейчас ситуация на рынке довольно нервная. Пересмотр ставки в четверг (14 сентября), заявления Минфина о необходимости повышения курса порождают много слухов и опасений относительно изменения отдельных параметров дизайна монетарной политики и валютных правил. Скорее всего, отдельные изменения в этот четверг все же будут приняты. По крайней мере, почти нет сомнений, что регулятор снизит учетную ставку — об этом свидетельствуют и результаты дискуссий членов монетарного комитета в июле, и существенная динамика замедления инфляции. Но вопрос нового уровня ставки находится в зоне неизвестного. Поэтому даже это решение может оказаться неожиданным для определенной части рынка и вызвать усиленные колебания курса", — рассказала Анна Золотько.

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Дешевый доллар — надолго? С какой целью Нацбанк разрешил продажу валюты на карты

По мнению Тараса Лесового, рынок ожидает переход на плавающий курс валют. "И как раз на следующей неделе он будет находиться в состоянии максимального приближения к дальнейшей либерализации", — говорит эксперт.

Напомним, о возможном переходе к плавающему курсу в Нацбанке в июле заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. В интервью агентству "Укринформ" он рассказал, что регулятор уже обнародовал публичную версию стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию. В документе указаны предпосылки, на которые Нацбанк обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию. Среди таких условий — управляемая ситуация на валютном рынке, достаточный объем международных резервов, смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на различных сегментах валютного рынка, устойчивое снижение инфляции и действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.

Наличный рынок находится тоже под влиянием ожидания принятия Нацбанком новых решений — и гривна не укрепляется Фото: Pexels

На наличном рынке колебания курса будут зависеть и от принятых новых решений НБУ, и от общей ситуации со спросом на валюту, и от действенности недавно принятого Нацбанком решения о разрешении населению покупать безналичные доллары и евро. Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца сентября ситуация на наличном валютном рынке будет иметь все признаки стабильности и прогнозируемости.

"После снижения учетной ставки, изменений в валютном регулировании и обнародования новых данных по инфляции курсовой коридор сузится до пределов 36,80-37,80 грн за доллар. Курс евро будет вести себя в зависимости от международного курса (в частности, от определенных решений ФЭД — Федеральной резервной системы США). Мы лишь можем теоретически очертить возможный коридор, как условный ориентир, — 40-41,5 грн за евро", — считает Тарас Лесовой.