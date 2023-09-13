Нервный сентябрь. Как меняется курс гривны и почему все ждут решений НБУ
На прошлой неделе Нацбанк продал вдвое меньше валюты, чем неделей ранее. Однако спрос на доллары стремительно растет, а эксперты прогнозируют вскоре все же принятие НБУ решения о переходе к плавающему курсу. Кроме того, на колебания курса будут влиять и другие факторы.
Курс гривны к доллару на наличном рынке сейчас держится в пределах 37,4-38,2 гривен за доллар. Между тем, на минувшей неделе с 4 по 8 сентября объем покупки валюты Нацбанком составил 0,5 млн долларов, а объем продажи сократился с 638,3 млн долларов до 302,7 миллиона долларов. Тем не менее период падения спроса на валюту завершился и сейчас на рынке наблюдается нервная ситуация в ожидании новых решений Нацбанка, говорят опрошенные Фокусом эксперты.
Спрос растет: почему всем нужна валюта именно в середине сентября
"Такое падение объемов интервенций НБУ не является чем-то выдающимся. Традиционно в первых числах месяца объем покупки иностранной валюты несколько снижается. Что особенно сильно ощущается на фоне повышенного спроса в конце месяца из-за вполне естественных бизнес-циклов. В начале сентября контраст был особенно сильным из-за дополнительного повышения спроса на безналичную валюту после запуска сервиса покупки валюты в приложениях в пределах лимита 50 тыс. грн в месяц и увеличения в два раза лимита на покупку валюты с размещением на трехмесячном депозите. С 30 августа по 4 сентября объем купленной населением безналичной валюты достиг $115 млн. Для сравнения за аналогичный период предыдущего месяца этот объем составлял $21,9 млн. Это, конечно, не главный фактор — закрытие контрактов и проведение платежей в конце месяца имеют значительно большее влияние", — пояснила в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
Между тем, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, считает, что решение НБУ по увеличению лимита на покупку безналичной валюты до 200 тыс. грн с ее дальнейшим размещением на депозитах, а также увеличение до 50 тыс. грн суммы продажи валюты населению для комбанков немного снизили напряжение и вернули баланс между спросом и предложением на валюту.
В начале сентября напряжение на валютном рынке сняло решение НБУ разрешить населению покупать у банков валюту онлайн в пределах 50 тыс гривен в месяц в одном банке
Эксперт уверен, что, кроме этого, на формирование конъюнктуры валютного рынка в Украине будет влиять еще ряд важных факторов:
- развитие экономики и соответствующее увеличение налоговых, таможенных отчислений;
- международная макрофинансовая помощь, позволяющая покрывать часть "военных" расходов бюджета (в первой декаде сентября Украина получила $2,1 млрд от Японии);
- экспортные перспективы (ежемесячно Украина потенциально способна экспортировать агропродукции на более $800 млн, поэтому решение этого вопроса может существенно увеличить валютные поступления).
Учетная ставка, плавающий курс: какие решения НБУ может принять уже в сентябре
Итак, на этой неделе в Украине наблюдается рост спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса. Анна Золотько говорит, что чего-то аномального в этом нет, ведь осенью традиционно спрос на иностранную валюту повышается из-за контрактирования новых поставок импорта, усиления девальвационных настроений и прочего. Но главным фактором давления на гривну сейчас является ожидаемое заседание монетарного комитета НБУ и ожидаемое снижение учетной ставки, говорит Анна Золотько. Кроме того, рынок ожидает еще и другие решения регулятора — возможный переход к плавающему курсообразованию. Это будет означать, что фиксированного курса на межбанке больше не будет, из-за чего теоретически возможно ослабление курса гривны и на межбанке, и на наличном валютном рынке.
"Сейчас ситуация на рынке довольно нервная. Пересмотр ставки в четверг (14 сентября), заявления Минфина о необходимости повышения курса порождают много слухов и опасений относительно изменения отдельных параметров дизайна монетарной политики и валютных правил. Скорее всего, отдельные изменения в этот четверг все же будут приняты. По крайней мере, почти нет сомнений, что регулятор снизит учетную ставку — об этом свидетельствуют и результаты дискуссий членов монетарного комитета в июле, и существенная динамика замедления инфляции. Но вопрос нового уровня ставки находится в зоне неизвестного. Поэтому даже это решение может оказаться неожиданным для определенной части рынка и вызвать усиленные колебания курса", — рассказала Анна Золотько.Важно
По мнению Тараса Лесового, рынок ожидает переход на плавающий курс валют. "И как раз на следующей неделе он будет находиться в состоянии максимального приближения к дальнейшей либерализации", — говорит эксперт.
Напомним, о возможном переходе к плавающему курсу в Нацбанке в июле заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. В интервью агентству "Укринформ" он рассказал, что регулятор уже обнародовал публичную версию стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию. В документе указаны предпосылки, на которые Нацбанк обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию. Среди таких условий — управляемая ситуация на валютном рынке, достаточный объем международных резервов, смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на различных сегментах валютного рынка, устойчивое снижение инфляции и действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.
На наличном рынке колебания курса будут зависеть и от принятых новых решений НБУ, и от общей ситуации со спросом на валюту, и от действенности недавно принятого Нацбанком решения о разрешении населению покупать безналичные доллары и евро. Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца сентября ситуация на наличном валютном рынке будет иметь все признаки стабильности и прогнозируемости.
"После снижения учетной ставки, изменений в валютном регулировании и обнародования новых данных по инфляции курсовой коридор сузится до пределов 36,80-37,80 грн за доллар. Курс евро будет вести себя в зависимости от международного курса (в частности, от определенных решений ФЭД — Федеральной резервной системы США). Мы лишь можем теоретически очертить возможный коридор, как условный ориентир, — 40-41,5 грн за евро", — считает Тарас Лесовой.