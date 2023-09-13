Нервовий вересень. Як змінюється курс гривні та чому усі чекають на рішення НБУ

Минулого тижня Нацбанк продав вдвічі менше валюти, ніж тижнем раніше. Проте попит на долари стрімко зростає, а експерти прогнозують невдовзі все ж ухвалення НБУ рішення про перехід до плаваючого курсу. Окрім того, на коливання курсу будуть впливати й інші чинники.

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Курс гривні до долара на готівковому ринку зараз тримається в межах 37,4-38,2 гривні за долар. Тим часом на минулому тижні з 4 по 8 вересня обсяг купівлі валюти Нацбанком склав 0,5 млн доларів, а обсяг продажу скоротився з 638,3 млн доларів до 302,7 мільйона доларів. Проте період падіння попиту на валюту завершився і зараз на ринку спостерігається нервова ситуація в очікуванні нових рішень Нацбанку, кажуть опитані Фокусом експерти.

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"Таке падіння обсягів інтервенцій НБУ не є чимось видатним. Традиційно у перших числах місяця об’єм купівлі іноземної валюти дещо знижується. Що особливо сильно відчувається на фоні підвищеного попиту наприкінці місяця через цілком природні бізнес-цикли. На початку вересня контраст був особливо сильним через додаткове підвищення попиту на безготівкову валюту після запуску сервісу купівлі валюти у додатках в межах ліміту 50 тис. грн на місяць та збільшення у два рази ліміту на купівлю валюти з розміщенням на тримісячному депозиті. З 30 серпня по 4 вересня обсяг купленої населенням безготівкової валюти сягнув $115 млн. Для порівняння за аналогічний період попереднього місяця цей обсяг складав $21,9 млн. Це, звісно, не головний чинник – закриття контрактів та проведення платежів наприкінці місяця мають значно більший вплив", — пояснила у коментарі Фокусу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Восени традиційно очікується зростання попиту на іноземну валюту з боку компаній-імпортерів Фото: pexels.com

Тим часом Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вважає, що рішення НБУ щодо збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн з її подальшим розміщенням на депозитах, а також збільшення до 50 тис. грн суми продажу валюти населенню для комбанків трохи знизили напругу та повернули баланс між попитом і пропозицією на валюту.

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Експерт впевнений, що, окрім цього, на формування кон'юнктури валютного ринку в Україні впливатиме ще низка важливих чинників:

розвиток економіки та відповідне збільшення податкових, митних відрахувань;

міжнародна макрофінансова допомога, що дає змогу покривати частину "воєнних" видатків бюджету (у першій декаді вересня Україна отримала $2,1 млрд від Японії);

експортні перспективи (щомісяця Україна потенційно здатна експортувати агропродукції на понад $800 млн, тому розв'язання цього питання може суттєво збільшити валютні надходження).

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Отже, на цьому тижні в Україні спостерігається зростання попиту на іноземну валюту з боку бізнесу. Анна Золотько каже, що чогось аномального в цьому немає, адже восени традиційно попит на іноземну валюту підвищується через контрактування нових поставок імпорту, підсилення девальваційних настроїв тощо. Але головним чинником тиску на гривню зараз є очікуване засідання монетарного комітету НБУ та очікуване зниження облікової ставки, каже Анна Золотько. Окрім того, ринок очікує ще й на інші рішення регулятора – на можливий перехід до плаваючого курсоутворення. Це означатиме, що фіксованого курсу на міжбанку більше не буде, через що теоретично можливе послаблення курсу гривні і на міжбанку, і на готівковому валютному ринку.

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"Зараз ситуація на ринку доволі нервова. Перегляд ставки у четвер (14 вересня), заяви Мінфіну про необхідність підвищення курсу народжують багато чуток та побоювань щодо зміни окремих параметрів дизайну монетарної політики та валютних правил. Скоріш за все, окремі зміни цього четверга все ж будуть ухвалені. Принаймні майже немає сумнівів, що регулятор знизить облікову ставку – про це свідчать й результати дискусій членів монетарного комітету у липні, й суттєва динаміка уповільнення інфляції. Але питання нового рівня ставки знаходиться у зоні невідомого. Відтак навіть це рішення може виявитися неочікуваним для певної частини ринку та спричинити підсилені коливання курсу", — розповіла Анна Золотько.

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На думку Тараса Лєсового, ринок очікує плаваючого курсу валют. "І якраз наступного тижня він перебуватиме в стані максимального наближення до подальшої лібералізації", — каже експерт.

Нагадаємо, про можливий перехід до плаваючого курсу в Нацбанку в липні заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. В інтерв’ю виданню "Укрінформ" він розповів, що регулятор вже оприлюднив публічну версію стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. В документі зазначені передумови, на які Нацбанк звертає увагу, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення. Серед таких умов — керована ситуація на валютному ринку, достатній обсяг міжнародних резервів, пом’якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку, стійке зниження інфляції та дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості гривневих активів.

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На готівковому ринку коливання курсу залежатимуть і від ухвалених нових рішень НБУ, і від загальної ситуації з попитом на валюту, і від дієвості нещодавно запровадженого Нацбанком рішення про дозвіл населенню купувати безготівкові долари та євро. Тарас Лєсовий прогнозує, що до кінця вересня ситуація на готівковому валютному ринку матиме всі ознаки стабільності та прогнозованості. "Після зниження облікової ставки, змін до валютного регулювання та оприлюднення нових даних по інфляції курсовий коридор звузиться до меж 36,80-37,80 грн за долар. Курс євро поводитиметься залежно від міжнародного курсу (зокрема від певних рішень ФЕД — Федеральної резервної системи США). Ми лише можемо теоретично окреслити можливий коридор, як умовний орієнтир, — 40-41,5 грн за євро", — вважає Тарас Лєсовий.