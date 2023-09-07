Дешевий долар – надовго? З якою метою Нацбанк дозволив продаж валюти на карти

В останню декаду серпня курс гривні на готівковому ринку намагався перетнути позначку 39 грн за долар. Проте НБУ вирішив дозволити продаж валюти на карткові рахунки, і гривня майже одразу зміцнилась. Що відбувається з курсом та які ризики для валютного ринку можуть з’явитися впродовж вересня?

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Серпень став досить небезпечним періодом для курсу гривні. Проте Нацбанку вдалося загасити певний сплеск попиту, хоча й для цього знадобилося витратити $2,45 млрд з міжнародних резервів. "Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40,38 млн. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", — йдеться у повідомленні Нацбанку. Там зазначають: у серпні 2023 року Національний банк продав на валютному ринку $2,45 млрд та викупив до резервів – $4,5 млн, і чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2,45 млрд. Фокус дослідив, що відбувається на валютному ринку України та з якими викликами доведеться зіткнутися курсу гривні цієї осені.

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Те, що долар в обмінниках у двадцятих числах минулого місяця продавали по курсу 38,2-39 грн., пояснюється кількома причинами. Експерти кажуть, серед цих причин – традиційне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення в очікуванні осені. Але не лише.

"Цього року до попиту додалися й побоювання українців щодо повторення обстрілів енергетичної інфраструктури, що спонукає їх активніше закуповувати специфічні енергетичні товари та провокує додатковий попит на готівкову валюту з боку невеликих приватних імпортерів. Нервовості ринку додало й інтерв’ю одного з представників регулятора, який розповів про передумови повернення до гнучкого курсоутворення. Насправді нічого нового до багаторазово артикульованої позиції НБУ з цього приводу він не додав. Й у середньостроковій перспективі немає ознак, що озвучені умови для переходу до інфляційного таргетування настануть. Проте сама фраза "гнучкий курс" викликає неабияке пожвавлення у суспільстві", — розповідає Фокусу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Через анулювання ліцензій на ринку стало менше працюючих обмінників, це вплинуло на пропозицію готівкової валюти Фото: УНІАН

Ще однією вагомою причиною падіння курсу гривні стали дії Нацбанку, який вирішив відібрати ліцензію у великого оператора ринку готівкового обміну валют. Це зменшило кількість працюючих обмінних пунктів та зрештою призвело до певного дефіциту готівкової валюти. Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, каже, що частково зростання курсів валют було викликане скороченням працюючих обмінних пунктів, а відтак звуженням можливостей громадян вільно купувати та продавати готівкову валюту.

Нервовості ринку додало й інтерв’ю одного з представників регулятора, який розповів про передумови повернення до гнучкого курсоутворення

"У серпні НБУ зачищав готівковий ринок, залишив без ліцензій дві фінансові установи, частка яких, грубо кажучи, 30% ринку. І от готівковий ринок (обмінні пункти) не міг покрити попит, в результаті чого попит різко пішов вгору. Згодом ця "пожежа" перекинулась і на банківський сектор. А курс досягав 38,7 грн за долар і навіть доходив до 39 грн за долар в пікові дні. Причина – нестача готівкових доларів", — пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Усім – долари: чому Нацбанк ухвалив рішення дозволити безготівковий продаж валюти

Власне, щоб стабілізувати курс готівкового ринку, Національний банк наприкінці серпня був змушений піти на ухвалення дозволу щодо продажу безготівкової валюти фізичним особам. Нагадаємо, з 29 серпня вступила в дію постанова правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". У документі йдеться про дозвіл фізичним особам купувати безготівкову валюту. Тобто на свої картки у інтернет-банкінгу чи мобільному додатку банку можна придбати валюту на суму до 50 тис. грн. на місяць (йдеться про обмеження для одного банку, тобто, якщо у фізичної особи кілька рахунків в різних банках, то така особа зможе у кожному банку придбати валюти на суму 50 тис грн). У цій же постанові Нацбанк дозволив розміщувати на депозиті з конвертацією 200 тис грн (раніше ліміт становив 100 тисяч).

Рішення НБУ досить швидко вплинуло на курс гривні – в наступні кілька днів гривня на готівковому ринку зміцнилась до нинішнього рівня 37,7-38,2 грн/дол.

З 29 серпня громадяни можуть купувати валюту у застосунках банків, але лише на 50 тисяч гривень на місяць Фото: Pexels

"НБУ утримає баланс між покупцями та продавцями, що своєю чергою вплине на курсову динаміку. Адже регулятор оперативно ухвалив 2 важливі рішення: 1) дозволив громадянам купувати валюту на суму до 50 тис. грн в одному банку, 2) збільшивши ліміт на придбання безготівкової валюти до 200 тис. грн з подальшим її розміщенням на депозитах, строком від 3 міс. Фактично, НБУ поновив привабливість конвертаційних депозитів і позбавив ринок від хаотичного зростання курсів валют", — впевнений Тарас Лєсовий.

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Опитані Фокусом експерти кажуть, що стабілізації курсових коливань на початку вересня посприяло саме рішення НБУ щодо дозволу безготівкового продажу доларів та євро фізичним особам. Саме це знизило градус напруги та вплинуло на попит на готівковому ринку.

Тепер у громадян є вибір: іти в обмінник за доларами, або за кілька секунд придбати валюту на свою картку Фото: Pexels

"Ключовий чинник, що стимулював зниження вартості долару на готівковому ринку, – рішення НБУ про скасування заборони на купівлю населенням безготівкової валюти без будь-яких додаткових умов. Від 29 серпня українці отримали змогу купувати до 50 тис. грн на місяць у банківських застосунках. У міру зростання пропозиції – до минулої п’ятниці такий сервіс змогли налаштувати 15 українських банків – частина попиту почала перетікати з готівкового ринку на безготівковий, де вартість долару знаходиться в межах 37,2-37,6 грн/дол. Конкуренція між двома сегментами валютного ринку й спонукає готівковий курс до поступового зниження", — пояснила Анна Золотько.

Великі банки впродовж кількох днів після ухвалення НБУ постанови про безготівковий продаж запровадили такий сервіс у застосунках Фото: УНІАН

Андрій Шевчишин додає: своїм рішенням Нацбанк перевів готівковий попит у безготівковий у банківській системі. "І цього виявилося достатньо для стабілізації ситуації з курсовими коливаннями. Причому, курс тримався вище 38 певний час, поки банки відкривали клієнтам можливість купівлі валюти у онлайн-сервісах, а тоді пішов поступово вниз. Це вплив запровадження продажу безготівкової валюти великими банками", — каже Андрій Шевчишин.

Ключовий чинник, що стимулював зниження вартості долару на готівковому ринку, – рішення НБУ про скасування заборони на купівлю населенням безготівкової валюти

Варто зазначити, що купувати онлайн в банках валюту може бути вигідніше, адже банки ставлять курс продажу не рівноцінний тому, який у них у касах відділень для купівлі готівки.

Який курс продажу доларів у банках станом на вечір 6 вересня (відділення / картки)

ПриватБанк: 37,7 / 37,45

Ощадбанк: 38,1 / 37,45

Укрсиббанк: 37,95 / 37,45

Укргазбанк: 37,7 / 37,5

Райффайзен Банк: 37,8 / 37,43

Отже, наразі купити дозволено валюти на 50 тис грн. у одному банку впродовж місяця. Експерти не виключають, що з часом цей ліміт може бути збільшено, проте кажуть, ще зарано щось прогнозувати. "Абсолютно очевидно, що рано чи пізно НБУ його підвищить. Проте навряд чи це відбудеться у найближчі тижні. З одного боку, регулятор хоче подолати проблему множинності курсів. Й ухвалене рішення – важливий та правильний крок з цієї точки зору. З іншого — треба бути обережним, щоб не спричинити завеликий тиск на золотовалютні резерви. Поки НБУ демонстрував доволі високі темпи їх збільшення. Тобто надходження валюти, зокрема й від західних партнерів у вигляді грантів та пільгових кредитів, очевидно, перевищує обсяг інтервенцій регулятора та дає змогу йому вдаватися до наступних кроків послаблення валютних обмежень", — каже Анна Золотько.

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Ключовий чинник, що впливатиме на готівковий курс у вересні, – це рішення НБУ дозволити українцям купувати безготівкову валюту без додаткових умов, впевнена Анна Золотько.

"Якщо припустити, що більшість придбаної таким чином валюти буде зніматися в касах банків, то курсовий діапазон економічної доцільності становить 37,05-37,4 грн/дол. Це і є орієнтир курсових очікувань на вересень: через конкуренцію між двома сегментами валютного ринку частина попиту буде перетікати до банківських застосунків. Що змушуватиме курс на готівковому ринку потроху знижуватися. Теоретично уповільнити цей процес може ймовірний ситуативний дефіцит готівкової валюти, адже банкам потрібно буде підкріплювати нею каси. Та поки не можна сказати, як саме поводитимуться українці. Можливо, значного попиту на зняття придбаної безготівкової валюти зрештою й не виникне. А якщо й так, ймовірний дефіцит навряд чи буде тривалим", — вважає експертка.

Валюта на картці - зручне рішення, кажуть експерти, а ліміт з часом може бути збільшений Нацбанком Фото: pexels.com

"Загалом у вересні на валютному ринку стануться вагомі зміни: за всіма ознаками, НБУ втілюватиме анонсовану стратегію з поступової лібералізації ринку — а це повернення до інфляційного таргетування та повернення до плаваючого курсу валют. Наразі поки що не відомо, коли саме регулятор "відпустить" курс, але за всіма ознаками курсовий коридор буде на рівні 37-40 грн/дол. та 39-43 грн/євро (це досить широкий коридор, але варто розглядати всі можливі коливання, рівень попиту і пропозиції тощо)", — каже тарас Лєсовий.

У вересні на курс гривні будуть впливати наслідки рішення НБУ щодо дозволу купувати валюту онлайн, проте також вплинути може якесь нове рішення Нацбанку, наприклад, щодо нового офіційного курсу

Тим часом, на думку Андрія Шевчишина, цієї осені регулятор може змінити офіційний курс, послабивши гривню. Адже наразі зростає потреба у валютних інтервенціях НБУ, що становить певні ризики для міжнародних резервів – вони тануть. "Зараз всі будемо спостерігати за рішеннями Нацбанку. Все від них залежить. Якщо ситуація буде загрозливою, тобто, обсяги валюти, які НБУ повинен буде вилити на ринок у вигляді валютних інтервенцій (продаж валюти), будуть великими та зростатимуть, наприклад, перевищать три мільярди доларів на місяць, то цілком вірогідна зміна офіційного курсу", — вважає Андрій Шевчишин.

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