Долар в обмінниках – майже 39: в Україні зростає попит на готівкову валюту

Протягом останнього тижня змінюється курс на готівковому валютному ринку – гривня девальвує, і зараз у банківських касах та обмінниках долари продають за курсом 38,35-39 грн/дол.

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На готівковому валютному ринку України долар за останній тиждень показав стрімке зростання з рівнів 37,45-37,55 до рівнів 38,15-38,30 UAH/USD, тобто плюс 2%. Про це пише Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

"Основний фактор зростання курсу до 38,05-38,20 UAH/USD – це зміни в інфраструктурі готівкового ринку (переважно, Київ). Спостерігається хвиля перевірок, яка супроводжується вилученням валюти з кас великих мереж обмінних пунктів. Також 21-го серпня була відізвана ліценція у оператора, частка якого на ринку небанківських обмінних пунктів складала 10,7%. Послаблення конкуренції при стабільному попиті на готівкову валюту, відповідно, відобразилось у зростанні курсу", — вважає експерт.

Цього року обсяг валюти поза банками скорочується - про це свідчать дані Нацбанку Фото: Ukraine Economic Outlook

На його думку, головним чинником зростання курсу став спад пропозиції внаслідок вилучення готівкової валюти у небанківських установ. "Згідно даних валютного аукціону minfin.com.ua, кількість заявок на продаж з початку минулого тижня суттєво впала. Також впала кількість працюючих обмінних пунктів як у оптовому, так і у роздрібному сегменті ринку, після проведення перевірок та призупиненням роботи частини з них", — зазначив Григорій Кукуруза.

Він також вказав на те, що 21 серпня НБУ позбавив ліцензії компанію "Фінод", яка володіє мережею з понад 400 обмінників. За повідомленням НБУ, це сталося у зв’язку з невиконанням компанією застосованого 17 липня Національним банком заходу впливу до компанії у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. Ситуація з відкликанням ліцензії у великого гравця готівкового валютного ринку вплинула на стан пропозиції іноземної валюти на ринку.

Попит на валюту збільшився, одночасно пропозиція зменшилась через відкликання ліцензії у відомого оператора обмінних пунктів Фото: ua.news

Григорій Кукуруза також повідомив, що попит на готівкову валюту поступово зростає. "Якщо у четвертому кварталі 2022, завдяки конвертаційним депозитам, різниця між сукупним зростанням готівкової валюти поза банками та зняттям готівкової валюти закордоном складала всього $100 млн, то у першому та другому кварталах 2023 вона зросла до $485 та $771 млн відповідно. Зростання попиту на готівкову валюту пов’язано зі зменшенням спреду між офіційним та готівковим курсом. Це дозволило компаніям з гривневими залишками (оборотні кошти, нерозподілені дивіденди) спрямувати вільну гривню у купівлю валюти з подальшим виведенням її закордон. Спостерігається зміщення попиту з безготівкового(на якому наявні обмеження на рух капіталу) на готівковий сегмент", — зауважив експерт.

Попит на іноземну валюту на міжбанку лишається на високому рівні Фото: Ukraine Economic Outlook

Щодо міжбанківського ринку, то, за словами Григорія Кукурузи, 14-18 серпня чистий продаж валюти Національним банком показав склав $406 млн (проти $469 млн та $458 млн у попередні два тижні відповідно). "Усього за 18 днів серпня чистий продаж валюти регулятором склав $1,2 млрд, тоді як в липні він перебував на рівні $1,93 млрд, разом з тим, середньоденний обсяг операцій зберігається на рівні минулого місяця", — повідомив Григорій Кукуруза.

Раніше Фокус писав, що інтервенції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку зростають. Так, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, щотижневі інтервенції на міжбанку зросли до $460-470 млн, тоді як в першому кварталі 2023 року вони падали до $265 млн.

Також Фокус аналізував, які процеси відбуватимуться з курсом гривні восени 2023 року та чи може Нацбанк послабити офіційний курс до рівня 40-42 грн за долар.