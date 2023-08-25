Доллар в обменниках — почти 39: в Украине растет спрос на наличную валюту

В течение последней недели меняется курс на наличном валютном рынке — гривна девальвирует, и сейчас в банковских кассах и обменниках доллары продают по курсу 38,35-39 грн/долл.

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На наличном валютном рынке Украины доллар за последнюю неделю показал стремительный рост с уровней 37,45-37,55 до уровней 38,15-38,30 UAH/USD, то есть плюс 2%. Об этом пишет Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

"Основной фактор роста курса до 38,05-38,20 UAH/USD — это изменения в инфраструктуре наличного рынка (преимущественно, Киев). Наблюдается волна проверок, которая сопровождается изъятием валюты из касс крупных сетей обменных пунктов. Также 21-го августа была отозвана лицензия у оператора, доля которого на рынке небанковских обменных пунктов составляла 10,7%. Ослабление конкуренции при стабильном спросе на наличную валюту, соответственно, отразилось в росте курса", — считает эксперт.

В этом году объем валюты вне банков сокращается — об этом свидетельствуют данные Нацбанка Фото: Ukraine Economic Outlook

По его мнению, главным фактором роста курса стал спад предложения вследствие изъятия наличной валюты у небанковских учреждений. "Согласно данным валютного аукциона minfin.com.ua, количество заявок на продажу с начала прошлой недели существенно упало. Также упало количество работающих обменных пунктов как в оптовом, так и в розничном сегменте рынка, после проведения проверок и приостановлением работы части из них", — отметил Григорий Кукуруза.

Он также указал на то, что 21 августа НБУ лишил лицензии компанию "Финод", которая владеет сетью из более 400 обменников. По сообщению НБУ, это произошло в связи с невыполнением компанией примененной 17 июля Национальным банком меры воздействия к компании в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения. Ситуация с отзывом лицензии у крупного игрока наличного валютного рынка повлияла на состояние предложения иностранной валюты на рынке.

Спрос на валюту увеличился, одновременно предложение уменьшилось из-за отзыва лицензии у известного оператора обменных пунктов Фото: ua.news

Григорий Кукуруза также сообщил, что спрос на наличную валюту постепенно растет. "Если в четвертом квартале 2022 года, благодаря конвертационным депозитам, разница между совокупным ростом наличной валюты вне банков и снятием наличной валюты за рубежом составляла всего $100 млн, то в первом и втором кварталах 2023 года она выросла до $485 и $771 млн соответственно. Рост спроса на наличную валюту связан с уменьшением спреда между официальным и наличным курсом. Это позволило компаниям с гривневыми остатками (оборотные средства, нераспределенные дивиденды) направить свободную гривну в покупку валюты с последующим выводом ее за границу. Наблюдается смещение спроса с безналичного (на котором имеются ограничения на движение капитала) на наличный сегмент", — отметил эксперт.

Спрос на иностранную валюту на межбанке остается на высоком уровне Фото: Ukraine Economic Outlook

Что касается межбанковского рынка, то, по словам Григория Кукурузы, 14-18 августа чистая продажа валюты Национальным банком показала составила $406 млн (против $469 млн и $458 млн в предыдущие две недели соответственно) . "Всего за 18 дней августа чистая продажа валюты регулятором составила $1,2 млрд, тогда как в июле она находилась на уровне $1,93 млрд, вместе с тем, среднедневной объем операций сохраняется на уровне прошлого месяца", — сообщил Григорий Кукуруза.

Ранее Фокус писал, что интервенции Нацбанка на межбанковском валютном рынке растут. Так, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, еженедельные интервенции на межбанке выросли до $460-470 млн, тогда как в первом квартале 2023 года они падали до $265 млн.

Также Фокус анализировал, какие процессы будут происходить с курсом гривны осенью 2023 года и может ли Нацбанк ослабить официальный курс до уровня 40-42 грн за доллар.