Дешевый доллар — надолго? С какой целью Нацбанк разрешил продажу валюты на карты

В последнюю декаду августа курс гривны на наличном рынке пытался пересечь отметку 39 грн за доллар. Однако НБУ решил разрешить продажу валюты на карточные счета, и гривна почти сразу укрепилась. Что происходит с курсом и какие риски для валютного рынка могут появиться в течение сентября?

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Август стал достаточно опасным периодом для курса гривны. Однако Нацбанку удалось погасить определенный всплеск спроса, хотя для этого и понадобилось потратить $2,45 млрд из международных резервов.

"По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли $40,38 млн. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров", — говорится в сообщении Нацбанка. Там отмечают: в августе 2023 года Национальный банк продал на валютном рынке $2,45 млрд и выкупил в резервы — $4,5 млн, и чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила $2,45 млрд. Фокус исследовал, что происходит на валютном рынке Украины и с какими вызовами придется столкнуться курсу гривны этой осенью.

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То, что доллар в обменниках в двадцатых числах прошлого месяца продавали по курсу 38,2-39 грн., объясняется несколькими причинами. Эксперты говорят, среди этих причин — традиционный рост спроса на иностранную валюту со стороны населения в ожидании осени. Но не только это.

"В этом году к спросу добавились и опасения украинцев относительно повторения обстрелов энергетической инфраструктуры, что побуждает их активнее закупать специфические энергетические товары и провоцирует дополнительный спрос на наличную валюту со стороны небольших частных импортеров. Нервозности рынку добавило и интервью одного из представителей регулятора, который рассказал о предпосылках возвращения к гибкому курсообразованию. На самом деле ничего нового к многократно артикулированной позиции НБУ по этому поводу он не добавил. И в среднесрочной перспективе нет признаков, что озвученные условия для перехода к инфляционному таргетированию наступят. Однако сама фраза "гибкий курс" вызывает большое оживление в обществе", — рассказывает Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Из-за аннулирования лицензий на рынке стало меньше работающих обменников, это повлияло на предложение наличной валюты Фото: УНИАН

Еще одной весомой причиной падения курса гривны стали действия Нацбанка, который решил отобрать лицензию у крупного оператора рынка наличного обмена валют. Это уменьшило количество работающих обменных пунктов и в итоге привело к определенному дефициту наличной валюты. Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, говорит, что частично рост курсов валют был вызван сокращением работающих обменных пунктов, а затем сужением возможностей граждан свободно покупать и продавать наличную валюту.

Нервозности рынку добавило и интервью одного из представителей регулятора, который рассказал о предпосылках возвращения к гибкому курсообразованию

"В августе НБУ зачищал наличный рынок, оставил без лицензий два финансовых учреждения, доля которых, грубо говоря, 30% рынка. И вот наличный рынок (обменные пункты) не мог покрыть спрос, в результате чего спрос резко пошел вверх. Впоследствии этот "пожар" перекинулся и на банковский сектор. А курс достигал 38,7 грн за доллар и даже доходил до 39 грн за доллар в пиковые дни. Причина — нехватка наличных долларов", — пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Всем — доллары: почему Нацбанк принял решение разрешить безналичную продажу валюты

Собственно, чтобы стабилизировать курс наличного рынка, Национальный банк в конце августа был вынужден пойти на принятие разрешения о продаже безналичной валюты физическим лицам. Напомним, с 29 августа вступило в действие постановление правления Национального банка Украины от 28 августа 2023 года № 104 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18". В документе говорится о разрешении физическим лицам покупать безналичную валюту. То есть, на свои карты в интернет-банкинге или мобильном приложении банка можно приобрести валюту на сумму до 50 тыс. грн. в месяц (речь идет об ограничении для одного банка, то есть, если у физического лица несколько счетов в разных банках, то такое лицо сможет в каждом банке приобрести валюты на сумму 50 тыс грн). В этом же постановлении Нацбанк разрешил размещать на депозите с конвертацией 200 тыс грн (ранее лимит составлял 100 тысяч).

Решение НБУ достаточно быстро повлияло на курс гривны — в следующие несколько дней гривна на наличном рынке укрепилась до нынешнего уровня 37,7-38,2 грн/долл.

С 29 августа граждане могут покупать валюту в приложениях банков, но только на 50 тысяч гривен в месяц Фото: Pexels

"НБУ удержит баланс между покупателями и продавцами, что в свою очередь повлияет на курсовую динамику. Ведь регулятор оперативно принял 2 важных решения: 1) разрешил гражданам покупать валюту на сумму до 50 тыс. грн в одном банке, 2) увеличил лимит на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах, сроком от 3 месяцев. Фактически, НБУ восстановил привлекательность конвертационных депозитов и избавил рынок от хаотичного роста курсов валют", — уверен Тарас Лесовой.

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Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что стабилизации курсовых колебаний в начале сентября поспособствовало именно решение НБУ о разрешении безналичной продажи долларов и евро физическим лицам. Именно это снизило градус напряжения и повлияло на спрос на наличном рынке.

Теперь у граждан есть выбор: идти в обменник за долларами или за несколько секунд приобрести валюту на свою карточку Фото: Pexels

"Ключевой фактор, стимулировавший снижение стоимости доллара на наличном рынке, — решение НБУ об отмене запрета на покупку населением безналичной валюты без каких-либо дополнительных условий. С 29 августа украинцы получили возможность покупать до 50 тыс грн в месяц в банковских приложениях. По мере роста предложения — к прошлой пятнице такой сервис смогли настроить 15 украинских банков — часть спроса начала перетекать с наличного рынка на безналичный, где стоимость доллара находится в пределах 37,2-37,6 грн/долл. Конкуренция между двумя сегментами валютного рынка и побуждает наличный курс к постепенному снижению", — пояснила Анна Золотько.

Крупные банки в течение нескольких дней после принятия НБУ постановления о безналичной продаже ввели такой сервис в приложениях Фото: УНИАН

Андрей Шевчишин добавляет: своим решением Нацбанк перевел наличный спрос в безналичный в банковской системе. "И этого оказалось достаточно для стабилизации ситуации с курсовыми колебаниями. Причем, курс держался выше 38 определенное время, пока банки открывали клиентам возможность покупки валюты в онлайн-сервисах, а потом пошел постепенно вниз. Это — влияние введения продажи безналичной валюты крупными банками", — говорит Андрей Шевчишин.

Ключевой фактор, стимулировавший снижение стоимости доллара на наличном рынке, — решение НБУ об отмене запрета на покупку населением безналичной валюты

Стоит отметить, что покупать онлайн в банках валюту может быть выгоднее, ведь банки ставят курс продажи не равноценный тому, который у них в кассах отделений для покупки наличных.

Какой курс продажи долларов в банках по состоянию на вечер 6 сентября (отделения/карты)

ПриватБанк: 37,7 / 37,45

Ощадбанк: 38,1 / 37,45

Укрсиббанк: 37,95 / 37,45

Укргазбанк: 37,7 / 37,5

Райффайзен Банк: 37,8 / 37,43

Итак, сейчас купить разрешено валюты на 50 тыс грн. в одном банке в течение месяца. Эксперты не исключают, что со временем этот лимит может быть увеличен, однако говорят, еще рано что-то прогнозировать. "Совершенно очевидно, что рано или поздно НБУ его повысит. Однако вряд ли это произойдет в ближайшие недели. С одной стороны, регулятор хочет преодолеть проблему множественности курсов. И принятое решение — важный и правильный шаг с этой точки зрения. С другой стороны — надо быть осторожным, чтобы не вызвать слишком большое давление на золотовалютные резервы. Пока НБУ демонстрировал довольно высокие темпы их увеличения. То есть поступление валюты, в том числе и от западных партнеров в виде грантов и льготных кредитов, очевидно, превышает объем интервенций регулятора и позволяет ему прибегать к следующим шагам ослабления валютных ограничений", — говорит Анна Золотько.

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Ключевой фактор, который будет влиять на наличный курс в сентябре, — это решение НБУ разрешить украинцам покупать безналичную валюту без дополнительных условий, уверена Анна Золотько.

"Если предположить, что большинство приобретенной таким образом валюты будет сниматься в кассах банков, то курсовой диапазон экономической целесообразности составляет 37,05-37,4 грн/долл. Это и есть ориентир курсовых ожиданий на сентябрь: из-за конкуренции между двумя сегментами валютного рынка часть спроса будет перетекать в банковские приложения. Что будет заставлять курс на наличном рынке понемногу снижаться. Теоретически замедлить этот процесс может вероятный ситуативный дефицит наличной валюты, ведь банкам нужно будет подкреплять ею кассы. Но пока нельзя сказать, как именно будут вести себя украинцы. Возможно, значительного спроса на снятие приобретенной безналичной валюты в конце концов и не возникнет. А если и так, вероятный дефицит вряд ли будет длительным", — считает эксперт.

Валюта на карте — удобное решение, говорят эксперты, а лимит со временем может быть увеличен Нацбанком Фото: pexels.com

"В целом в сентябре на валютном рынке произойдут весомые изменения: по всем признакам, НБУ будет воплощать анонсированную стратегию по постепенной либерализации рынка — а это возвращение к инфляционному таргетированию и возвращение к плавающему курсу валют. Пока не известно, когда именно регулятор "отпустит" курс, но по всем признакам курсовой коридор будет на уровне 37-40 грн/долл. и 39-43 грн/евро (это достаточно широкий коридор, но стоит рассматривать все возможные колебания, уровень спроса и предложения и т.д.)", — говорит Тарас Лесовой.

В сентябре на курс гривны будут влиять последствия решения НБУ о разрешении покупать валюту онлайн, однако также повлиять может какое-то новое решение Нацбанка, например, относительно нового официального курса

Между тем, по мнению Андрея Шевчишина, этой осенью регулятор может изменить официальный курс, ослабив гривну. Ведь сейчас растет потребность в валютных интервенциях НБУ, что представляет определенные риски для международных резервов — они тают. "Сейчас все будем наблюдать за решениями Нацбанка. Все от них зависит. Если ситуация будет угрожающей, то есть, объемы валюты, которые НБУ должен будет вылить на рынок в виде валютных интервенций (продажа валюты), будут большими и будут расти, например, превысят три миллиарда долларов в месяц, то вполне вероятно изменение официального курса", — считает Андрей Шевчишин.

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